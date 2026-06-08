Flores y el repique de n’Eloi acompañan la Custodia en la procesión del Corpus en Palma

La tradicional procesión del Corpus celebrada este domingo volvió a llenar de devoción y solemnidad las calles del centro histórico de Palma, este año con la novedad de la participación del Joch de Ministrils. La celebración se inició, precisamente, con la actuación de los miembros de esta formación que tocaron en el balcón de la Catedral, justo antes del oficio. Durante la misa también ejecutaron algunas piezas musicales.

Mientras en el templo tenía lugar la eucaristía, frente al portal mayor se empezaban a agolpar los primeros fieles. Por una vez, los turistas no eran mayoría en las inmediaciones de la Seu. Cossiers, cavallets, la Banda de Música Almudaina y la Municipal de Palma, permanecían también a la espera de que comenzara el ceremonial desfile.

Gabriel Ferrer

Poco antes de las 7:30 de la tarde se abrieron las puertas y la música comenzó a sonar. Los cossiers ejecutaron su primera danza seguidos de los cavallets. La policía montada, vestida de gala, y los Tamborers de la Sala, abrían la comitiva que comenzó a enfilar la calle Mirador. La Custodia mayor permanecía todavía en el pasillo central de la Catedral. Los primeros en salir fueron el grupo de personas vestidas con trajes y joyas tradicionales. Seguidamente, la Lledània, la espectacular cruz procesional ornamentada con flores de cera, uno de los elementos principales de la celebración y, junto con la Custodia, el más querido por los fieles.

Una veintena de cofradías de Palma se sumaron a la procesión portando sus estandartes. Los miembros de la Escolonía Vermells de la Seu precedieron a la salida de la Custodia, que se incorporó a la marcha acompañada por los canónigos y sacerdotes de la Seu; y por el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne. El repique de n’Eloi, la campana más grande de la Catedral, acompañó como es tradición este momento solemne, el único del año en el que puede escucharse.

La procesión siguió por las calles del Palau, Sant Pere Nolasc, Morei y plaza de Santa Eulàlia. En Cort y Palau Reial una alfombra de pétalos de flores y ramas de mata cubría el pavimento. Frente al Ayuntamiento algunos fieles irrumpieron en aplausos. También hubo quien se arrodilló al paso de la Custodia como muestra de respeto. La procesión continuó por la calle de Palau Reial parar terminar de nuevo en la Catedral.

Les Àguiles de Pollença

La festividad del Corpus, celebrada en todos los municipios de Mallorca, se vive de forma especial en Pollença donde intervienen las Àguiles, interpretadas este año por las hermanas Marta y Júlia Llobera Ramis; y Sant Joan Pelós, representado por Jaume Cabot.

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Les Àguiles y Sant Joan Pelós salieron de Monti-Sion y de allí se dirigieron a la parroquia de la Mare del Déu dels Àngles, donde bailaron l’Oferta. Posteriormente participaron en la procesión acompañados por la orquestina de cuerda Corda Amarada.