El precio de la vivienda sube un 13,6 % en Baleares en el primer trimestre de 2026

El precio de la vivienda ha aumentado en el primer trimestre de 2026 un 13,6 % en Baleares en comparación con el mismo periodo del año pasado, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El coste de las viviendas subió de enero a marzo en el archipiélago un 3,3 % en comparación con el último trimestre de 2025.

En términos interanuales, la vivienda nueva se encareció en las islas un 2,5 % y la usada un 15 %.

En el conjunto de España, el precio de la vivienda ascendió un 12,9 % de enero a marzo, encadenando 44 trimestres al alza y los cinco últimos con aumentos superiores al 12 %.

Por tipo de vivienda, la de segunda mano se encareció un 13,5 % en los tres primeros meses de 2026, su mayor aumento desde el inicio de la serie. La vivienda subió un 9,1 %, su tasa más baja desde finales de 2023.

Esta subida se produce después de que la vivienda se encareciera un 12,7 % de media en 2025, en un contexto marcado por la falta de producto disponible para atender a una demanda creciente, lo que sigue presionando al alza los precios y agravando las dificultades de acceso, especialmente, de jóvenes y aquellos con menos recursos.

A partir del primer trimestre de 2026, el año base o año de referencia de esta estadística del INE pasa a ser 2025. De este modo, coincide con el periodo de referencia del índice de precios de vivienda armonizado, que cambia también a 2025, en cumplimiento del Reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo, que establecen que los índices armonizados y sus subíndices deben reescalarse cada 10 años.

Sube un 3,5 % respecto al trimestre anterior

Si se compara con el trimestre anterior, el cuarto de 2025, el precio de la vivienda acentuó su subida al 3,5 % en tasa intertrimestral.

Por tipo de vivienda, tanto los precios de la vivienda nueva como los de la vivienda de segunda mano aumentaron un 3,5 % en el primer trimestre de 2026 respecto al último de 2025.

Este aumento intensifica la subida del 1,8 % que se registró en el cuarto trimestre de 2025 frente a los tres meses previos.

Crece a doble dígito en todas las comunidades

Los precios de la vivienda presentaron tasas anuales positivas en todas las comunidades y ciudades autónomas en el primer trimestre del año, todas ellas de doble dígito.

Las mayores subidas de precios se produjeron en Aragón y Región de Murcia (15,6 % ambas).

Por encima de la media también destacaron los aumentos de Castilla y León y la ciudad autónoma de Ceuta (14,9 % en ambas); de Asturias, Comunidad Valenciana y La Rioja (14,3 % en los tres casos); Cantabria (14 %); Baleares y Madrid (13,6 % en ambas); Galicia (13,5 %); Andalucía (13,3 %) y Melilla (13,2 %).

Los menores aumentos, superiores al 10 %, se localizaron en País Vasco (10,3 %) y Navarra y Cataluña (10,5 % en las dos), según el INE, que tiene en cuenta para su cálculo alrededor del 95 % de las compraventas de viviendas realizadas en el trimestre.

Además, el INE ha indicado recientemente que la compraventa de viviendas intensificó su caída en marzo al 2,2 % interanual y contabilizó 61.295 operaciones, un nuevo descenso que da lugar a un primer trimestre negativo tras las caídas de enero (-5 %) y febrero (-0,5 %).