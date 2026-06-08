Las patronales bloquean de nuevo el convenio autonómico de las 'escoletes' y los sindicatos mantienen la huelga para el 16 de junio

El bloqueo continúa. Tras haber dado 'plantón' a los sindicatos en dos ocasiones anteriores, las patronales FEIPIMEB y CECEIB han acudido este lunes finalmente a la Mesa negociadora en la sede de la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social. Sin embargo, el encuentro, que se ha prolongado durante una hora, se ha cerrado sin avances y con las posturas totalmente enrocadas respecto a la creación del primer convenio colectivo autonómico de la Educación Infantil de 0 a 3 años. Ante la "falta de voluntad negociadora", los sindicatos mantienen la convocatoria de huelga para el próximo 16 de junio.

La reunión ha estado marcada por los reproches mutuos e incluso de la anecdótica tardanza de la patronal CECEIB, que se ha presentado casi media hora tarde a la cita. La consellera de Trabajo, Catalina Cabrer, ha seguido de cerca el encuentro y ha recordado que el espacio de mediación fue ofrecido por su departamento. "Estamos satisfechos porque han venido. Veremos qué espacio de diálogo encuentran para intentar poner solución al conflicto", ha manifestado Cabrer mientras las partes estaban reunidas.

Catalina Cabrer, momentos después de dar inicio la reunión entre patronales y sindicatos de educación 0-3. / Nair Cuéllar

La consellera ha apelado directamente a los implicados asegurando que "son ellos los que han de ser capaces de llegar a un acuerdo" y ha hecho un llamamiento a su "responsabilidad y madurez porque el trabajo de las educadoras está en juego". Asimismo, les ha instado a "trabajar mucho esta semana para poner fin al conflicto", haciendo referencia a su reunión del próximo viernes en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Islas Baleares (TAMIB).

"Lapsus"

La indignación de los sindicatos CCOO, UGT y STEI es mayúscula, ya que consideran que las patronales han roto el compromiso alcanzado en julio de 2025. En aquel momento, tras una huelga indefinida en las escoletes externalizadas de Palma, se firmó un acuerdo que incluía un complemento autonómico de mejora salarial y la hoja de ruta para un convenio propio que acabara con la actual fragmentación del sector. Hoy, las patronales se han desmarcado de aquel documento argumentando que su firma en la cláusula adicional que abría la vía autonómica fue un "lapsus", en palabras de Juan José Ferrando, vicepresidente segundo de CECEIB.

Pepa Ramis, representante de CCOO Ensenyament, no ha ocultado su decepción tras salir de la mesa. "No hay voluntad de comenzar a negociar un convenio autonómico. Este posicionamiento nos decepciona", ha criticado, recordando que esta es ya la tercera convocatoria desde diciembre y que "hasta hoy no ha habido un primer acercamiento, y este es negativo para una futura negociación". Ramis ha explicado que las patronales interpretan que existen "otros fórums de negociación", mientras que los sindicatos defienden que este es el marco adecuado. "Reivindicamos una única tabla salarial y unas condiciones de convenio que amparen el marco legal del sector. Tenemos siete tablas salariales diferentes", ha denunciado, insistiendo en que el acuerdo de julio para las externalizaciones municipales "todavía no se está aplicando".

Por su parte, Azahar Tortonda (UGT) y Maria Camps (STEI) han lamentado la ausencia de representantes de la Conselleria de Educación y Universidades en la cita de hoy. "Habría estado bien que la administración nos acompañara, tenía mucho que decir", ha señalado Camps, argumentando que tanto Edcuación como Trabajo "tienen mucho que decir". Desde el STEI han exigido "homogeneidad" para evitar segmentar el sector con "propuestas aisladas". Además, han criticado que las patronales den por válido para sus trabajadoras el convenio estatal, un marco que, según los sindicatos, "solo genera problemas".

Rechazo de la patronal

Desde el lado empresarial, el discurso es radicalmente opuesto. José Luis Picó, presidente de FEIPIMEB, y Ferrando han justificado sus ausencias previas y han defendido que el marco idóneo para negociar las mejoras de los centros concertados es la mesa de la enseñanza concertada. "Estamos dispuestos a negociar, pero se debe negociar en la mesa de concertada", han alegado, asumiendo que la gestión indirecta quedaría fuera de ese espacio.

Estamos de acuerdo en que es un sector en el que hay que mejorar las condiciones, en lo que no coincidimos es en la constitución de un convenio autonómico FEIPIMEB y CECEIB

Las patronales han reconocido la necesidad de dignificar la profesión, pero han rechazado de plano la herramienta del convenio balear. "Estamos de acuerdo en que es un sector en el que hay que mejorar las condiciones, en lo que no coincidimos es en la constitución de un convenio autonómico", han sentenciado. Para los empresarios, equiparar las tablas salariales es "lícito y comprensible", pero difieren en la forma de lograrlo. "Hay muchas empresas que pasan por serias dificultades y pueden estar en pérdidas, y si no implicamos a la administración no se podrán mejorar las condiciones", han advertido. Respecto a la complejidad del sector, han apuntado que un convenio autonómico no afectaría a todo el 0-3 y que para que fuera vinculante "faltarían dos patronales y dos sindicatos" en reuniones como la de este lunes.

Mediación en el TAMIB y huelga en el horizonte

El conflicto entra ahora en una semana decisiva con tres fechas clave en el calendario. La más inmediata a nivel informativo será este miércoles, cuando la plataforma Xarxa 0-3 ha convocado a los trabajadores para explicar la situación actual y analizar el borrador de propuestas de Educación. El plato fuerte llegará el viernes a las 9:30 horas, fecha en la que se ha convocado un encuentro en el TAMIB entre las partes.

La consellera Cabrer ha recordado que los sindicatos "no cumplieron con el requisito de la conciliación previa instancia en el TAMIB" para la huelga del día 2, un trámite obligatorio que los representantes de los trabajadores ya han subsanado en lo que se refiere a la convocatoria del próximo día 16.

Los sindicatos ven en la cita del viernes una última bala. "Seguimos abriendo puertas, el viernes es el TAMIB por la huelga del día 16 y también se hablará del convenio autonómico. El 12 sería una oportunidad de reconducir la situación", ha manifestado Camps, quien ha confiado en que las consellerias implicadas ejerzan un rol de mediadoras eficaces. Las patronales también han confirmado su asistencia: "Acudiremos al TAMIB, queremos estudiar en junta directiva todas sus peticiones; no hace falta un convenio autonómico para mejorar sus condiciones, pensamos que hay otras formas", han insistido.

Finalmente, las partes se verán las caras el próximo lunes 15 de junio con todas las patronales y sindicatos, justo el día anterior a la jornada de huelga general convocada para el 16 de junio, y mantendrán un encuentro el 29 del mismo mes para realizar el seguimiento de lo firmado el pasado verano, según han contado Ferrando.