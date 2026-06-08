Niños y adolescentes de Baleares piden reforzar la seguridad digital y el control parental durante la rendición de cuentas del Parlament Infantil

Una treintena de niños y adolescentes procedentes de distintos consejos de participación infantil de Baleares se han reunido este lunes en el Parlament de les Illes Balears para participar en la sesión de rendición de cuentas del XIV Parlament Infantil y Juvenil. El objetivo ha sido conocer qué avances se han producido respecto a las propuestas presentadas el pasado 20 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional de la Infancia, y reclamar medidas que garanticen una mayor protección de los menores en el entorno digital.

La jornada ha comenzado con un discurso de bienvenida por parte del vicepresidente del Parlament, Mauricio Rovira, quien ha destacado la importancia de escuchar las demandas de los jóvenes y dar respuesta a las conclusiones que llegan a la Cámara. Según el parlamentario, “plantear propuestas es importante, pero es necesario escucharlas".

Tras una breve presentación de los objetivos de la sesión, los participantes se dividieron en tres grupos de trabajo centrados en educación, seguridad y familias. En cada mesa, se reunieron con representantes de distintas administraciones públicas y entidades relacionadas con la infancia, la educación y la seguridad digital para conocer qué medidas se han puesto en marcha desde la celebración del Parlament Infantil.

Una de las participantes, Laura Molina, miembro del Consell d'Infància del IMAS, ha explicado que el encuentro servía para obtener respuestas sobre las soluciones planteadas por los propios menores. "Hemos venido para que nos den una respuesta de algunas soluciones que ofrecemos para problemas que afectan a la sociedad relacionados con el mundo digital", ha afirmado. Además, ha defendido la implantación de algunas medidas como “la creación de sistemas de verificación más eficaces para impedir que menores accedan a contenidos para adultos”.

Por otro lado, la presidenta de UNICEF Comité Baleares, Valentina Milano, ha explicado que esta rendición de cuentas permite que “los responsables públicos informen a los menores sobre las actuaciones desarrolladas a partir de sus propuestas”. Según ha señalado, los niños y adolescentes han insistido en cuestiones como “la aplicación de controles parentales, la prevención del ciberacoso y la necesidad de sentirse más protegidos en internet”.

La jornada ha concluído con la presentación de las conclusiones de cada grupo en sesión plenaria y con un acto de clausura en el que participaron la directora de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia de Baleares, Esther Balaguer; junto con la presidenta Valentina Milano.