Neurolith, una esperanza tecnológica frente al Alzheimer

El Alzheimer no se puede curar, pero sí se puede abordar con herramientas que ayuden a estabilizar la enfermedad y a preservar durante más tiempo la autonomía del paciente. Este es uno de los principales ámbitos de actuación de IMAR Palma, donde Neurolith se ha convertido en una herramienta clave para tratar pacientes con Alzheimer leve o moderado y casos de deterioro cognitivo leve mediante estimulación transcraneal por pulsos (TPS).

El tratamiento se basa en la aplicación de ondas acústicas de baja intensidad dirigidas a zonas concretas del cerebro. La intervención es no invasiva, ambulatoria y se realiza sin anestesia, con sesiones de corta duración y planificación individualizada a partir de neuroimagen. Con esta técnica se estimulan áreas relacionadas con la memoria, la orientación, el lenguaje y otras funciones cognitivas, siempre con seguimiento médico y neuropsicológico.

Este seguimiento permite valorar la evolución de cada caso con criterios objetivos. «Realizamos un seguimiento de los pacientes con evaluaciones neuropsicológicas tanto antes como después del tratamiento. Estamos obteniendo resultados muy positivos y prometedores en relación con la estabilización de los síntomas y el mantenimiento de la funcionalidad de los pacientes. En algunos casos, incluso hemos podido observar mejorías objetivas en las evaluaciones neuropsicológicas», explica Sandra Rodríguez Alegre, neuropsicóloga de IMAR.

El control antes y después permite medir la respuesta de cada paciente y ajustar la terapia a su evolución. En enfermedades como el Alzheimer, donde cada avance puede tener un impacto directo en la vida diaria, mantener rutinas, mejorar la interacción o conservar capacidades supone también un alivio para las familias. Por eso, IMAR insiste en consultar ante los primeros síntomas y valorar opciones en fases tempranas.

La tecnología es, no obstante, solo una parte del enfoque. El centro combina Neurolith con una atención integral que reúne distintas especialidades bajo un mismo techo: neuropsicología, fisioterapia, osteopatía, medicina del sueño, radiología intervencionista, asesoramiento nutricional y medicina regenerativa, entre otras áreas.

Esta coordinación permite abordar las necesidades físicas, emocionales y funcionales de cada persona, contribuyendo a mejorar su calidad de vida desde diferentes perspectivas.

En la misma línea de medicina avanzada y personalizada, IMAR ha incorporado recientemente una unidad de medicina estética orientada a tratamientos faciales y corporales mínimamente invasivos, con valoración médica previa y resultados naturales, siempre con criterios de seguridad.

Con todo, IMAR Palma apuesta por una medicina avanzada, personalizada y cercana, en la que la tecnología, el seguimiento clínico y la coordinación entre especialidades se ponen al servicio de cada paciente, también en procesos tan complejos como el Alzheimer.