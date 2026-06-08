Un mallorquín consigue grabar una escena casi nunca vista: un cachalote y su cría devorando un calamar gigante en pleno océano

El creador de contenido y fotógrafo mallorquín Mateu Hernández ha conseguido registrar unas imágenes que podrían considerarse excepcionales dentro del mundo de la observación marina: una madre cachalote y su cría alimentándose de un calamar gigante recién capturado en aguas de Mauricio, en pleno océano Índico. La escena resulta especialmente llamativa porque los cachalotes suelen cazar este tipo de presas en las profundidades marinas, a cientos e incluso miles de metros bajo la superficie.

Un encuentro inesperado

Según relata Hernández en un vídeo publicado en sus redes sociales, el objetivo inicial del viaje era nadar junto a los cachalotes, considerados los depredadores dentados más grandes del planeta. "He presenciado un hecho histórico", ha escrito junto a las imágenes compartidas en TikTok. "El objetivo del viaje era nadar junto a los cachalotes, los depredadores con dientes más grandes de la Tierra. Lo que no me imaginaba es que la naturaleza me regalaría un momento que ni los propios científicos de National Geographic han conseguido captar".

Tras varios días de búsqueda en mitad del océano Índico, el mallorquín explica que logró sumergirse junto a una madre y su cría que emergieron a la superficie durante uno de los periodos de descanso y respiración característicos de estos cetáceos. Fue entonces cuando observó que la madre sostenía en su boca un calamar gigante prácticamente intacto, lo que permitió documentar una escena muy poco habitual.

Batallas en las profundidades

Los calamares gigantes forman parte de la dieta de los cachalotes, aunque el proceso de caza rara vez puede observarse debido a que se desarrolla en aguas profundas y en condiciones de oscuridad casi total. De hecho, muchos cachalotes presentan cicatrices visibles en la piel provocadas por las ventosas y tentáculos de estos cefalópodos, huellas de los enfrentamientos que se producen durante la captura de sus presas.

El vídeo publicado por Hernández muestra también las condiciones en las que se produjo el encuentro. La expedición comenzó a las cinco de la madrugada para aprovechar las mejores condiciones de observación. El amanecer ofrecía un escenario aparentemente perfecto, pero poco después el tiempo cambió y comenzó a llover intensamente. Cuando la tormenta remitió, apareció un doble arcoíris sobre el océano y, poco después, el primer cachalote.

Para localizar a los animales, el equipo utilizó un hidrófono, un micrófono especializado que permite escuchar los sonidos emitidos bajo el agua y detectar la presencia de cetáceos en las profundidades. "Tras días de búsqueda en mitad del océano Índico y superando mi propia talasofobia, nos sumergimos y nos encontramos cara a cara con una madre, su cría y el trofeo de una batalla mitológica, un calamar gigante casi entero en su boca", ha relatado el mallorquín.