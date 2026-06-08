Mallorca encara una semana de sol y calor tras varias jornadas de tiempo más inestable

Mallorca encara una semana claramente veraniega, pero sin una situación de calor extremo. Después de varias jornadas marcadas por la alternancia de nubes, algunos chubascos y un ambiente más cambiante, la previsión meteorológica apunta ahora a un escenario mucho más estable: sol, pocas nubes y temperaturas propias de principios de junio.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la isla vivirá unos días de tiempo seco y bastante tranquilo, con máximas que se moverán en general entre los 25 y los 31 grados, según la zona y la jornada. El arranque de la semana será el momento más cálido, con valores que pueden rondar los 30 grados en puntos del interior y del norte de Mallorca, antes de un ligero descenso entre el martes y el jueves.

Un lunes de pleno verano

La semana empieza con ambiente de verano. Este lunes se espera una jornada soleada y cálida, con máximas que pueden alcanzar o superar los 30 grados en zonas como el Pla, el Raiguer o el norte de la isla. En la costa, la brisa suavizará algo más la sensación térmica, aunque el ambiente será igualmente cálido durante las horas centrales del día.

El martes y el miércoles se prevé un pequeño respiro térmico. Las máximas bajarán ligeramente y quedarán en torno a los 25 o 26 grados en buena parte de Mallorca, con cielos poco nubosos y viento flojo o moderado. Será, en general, una situación más agradable que la del inicio de la semana, especialmente en el interior.

El fin de semana volverá el calor

La segunda mitad de la semana mantendrá el mismo patrón: estabilidad, ausencia de lluvias importantes y más sol que nubes. El jueves podría ser el día más suave, con temperaturas más contenidas, pero a partir del viernes volverá a notarse un ascenso progresivo.

De cara al fin de semana, la previsión apunta de nuevo a valores cercanos a los 29 o 30 grados en algunos puntos de Mallorca. No se espera, por ahora, un episodio de calor intenso generalizado, pero sí un ambiente plenamente veraniego, ideal para playa y actividades al aire libre.

Un cambio respecto a las semanas anteriores

La situación contrasta con lo vivido durante las últimas semanas, especialmente con el final de mayo y los primeros días de junio. Mayo ha terminado siendo un mes cálido en Mallorca y muy cálido en el conjunto de Baleares, según el avance climatológico de Aemet, con una temperatura media de 19 grados en la isla y una anomalía de 1,1 grados por encima de lo habitual.

Ese mes dejó un claro sabor a verano anticipado, con jornadas de mucho calor en la recta final de mayo, pero también con episodios más variables y algunos cambios bruscos de tiempo. El inicio de junio, además, ha estado marcado por una atmósfera más inestable en Baleares, con nubes, viento y algunos chubascos en distintos puntos del archipiélago.

Ahora, en cambio, el tiempo entra en una fase más estable. La semana no se presenta como un episodio excepcional, pero sí como una consolidación del ambiente de verano: días largos, sol, temperaturas altas durante la tarde y noches todavía relativamente llevaderas, sobre todo fuera de los núcleos urbanos y de las zonas costeras más cerradas.

Sin lluvias a la vista

La principal noticia meteorológica de la semana será precisamente la ausencia de sobresaltos. No se esperan lluvias relevantes en Mallorca y el viento tampoco debería ser protagonista, más allá de las brisas habituales en la costa y de algunos intervalos moderados.

La previsión, no obstante, puede variar según la zona de la isla. En Mallorca, las diferencias entre la Serra de Tramuntana, el interior y el litoral pueden ser notables, especialmente en las temperaturas mínimas y en la sensación de calor durante la tarde. Por eso, Aemet recomienda consultar la predicción por municipios para afinar el pronóstico en cada localidad.