La ley para limitar la entrada de vehículos en Mallorca se tramitará por vía urgente en el Parlament

El Parlament balear tramitará por la vía de urgencia la proposición de ley para regular la afluencia de vehículos en Mallorca después de que tanto el PP como el PSIB hayan registrado este lunes sendas solicitudes para acelerar la aprobación de una norma que pretende limitar la entrada de coches a la isla y fijar un techo máximo de vehículos. La iniciativa, impulsada por el Consell de Mallorca, llega a la Cámara autonómica tras varios meses de elaboración técnica, consultas públicas y negociaciones con administraciones y sectores afectados.

La petición de populares y socialistas supone un respaldo parlamentario poco habitual en una de las medidas estrella del Consell que preside Llorenç Galmés. El Grupo Parlamentario Popular solicita formalmente que la proposición sea tramitada mediante el procedimiento de urgencia con el objetivo de reducir a la mitad los plazos ordinarios y lograr que pueda aprobarse "cuanto antes".

Tramitación exprés para aprobar la ley antes de febrero

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha anunciado que trabajarán para que la ley quede aprobada definitivamente, como muy tarde, en febrero de 2027. Con este objetivo, el Grupo Popular ha registrado la solicitud de tramitación por el procedimiento de urgencia, una vez que el texto recibió el visto bueno del pleno del Consell de Mallorca el pasado viernes. La intención es que la iniciativa sea una de las primeras normas que el Parlament tome en consideración al inicio del próximo período de sesiones, en septiembre, y completar así su recorrido parlamentario antes de que finalice el invierno.

Sagreras defiende que la futura ley constituye una "herramienta imprescindible" para descongestionar la red viaria de la isla, mejorar la movilidad de los residentes y establecer mecanismos de control sobre la presión que soportan las carreteras mallorquinas. La norma permitirá fijar un techo a los vehículos procedentes del exterior, limitar la flota de coches de alquiler e imponer una tasa a aquellos vehículos que no tributen en Baleares. El dirigente popular enmarcó además esta medida dentro de la estrategia impulsada por el Govern de Marga Prohens para contener la presión turística, junto a iniciativas como el crecimiento cero de plazas turísticas, la reducción de cruceristas en temporada alta, la prohibición del alquiler turístico de embarcaciones particulares y la reciente ley de cogestión aeroportuaria.

Posición del PSIB

Por su parte, el PSIB justifica la aceleración de los trámites por la necesidad de dar una respuesta rápida a una problemática que considera estructural. Los socialistas recuerdan que la iniciativa pretende establecer un marco normativo para regular la entrada y permanencia de vehículos en Mallorca, fijar un límite máximo de coches, restringir la presión generada por los vehículos de alquiler y dotar a las instituciones de herramientas para reducir la saturación de las carreteras de la isla.

En su escrito, firmado por el portavoz parlamentario socialista, Iago Negueruela, el grupo argumenta que la congestión viaria afecta de forma directa al derecho a la movilidad de los residentes, a la calidad de vida de la ciudadanía, al funcionamiento de los servicios públicos y a la sostenibilidad territorial y ambiental de Mallorca.

Los socialistas también apelan al estudio de capacidad de carga de la red viaria elaborado por el Consell de Mallorca en 2024, que concluyó que la isla soporta una presión excesiva sobre sus carreteras, especialmente durante la temporada turística. Según recuerda el PSIB, el informe puso de manifiesto la necesidad de adoptar medidas para regular la entrada de vehículos ante el incremento continuado del parque móvil y de los vehículos no residentes en un territorio que se encuentra entre los que presentan una mayor ratio de coches por habitante.

Además, los socialistas advierten de que una demora en la tramitación parlamentaria podría comprometer la entrada en vigor de la normativa en un plazo razonable y retrasar sus efectos sobre la movilidad insular. Por ello, se muestran dispuestos incluso a habilitar sesiones extraordinarias para acelerar el debate y la aprobación definitiva del texto.

Un año de trabajo técnico y consultas

La proposición de ley llega al Parlament después de un proceso de elaboración que se inició formalmente en marzo de 2025. Según la documentación incorporada al expediente, el Consell de Mallorca abrió una consulta pública previa, recabó aportaciones de ciudadanos y entidades y mantuvo reuniones con administraciones públicas, representantes políticos y organizaciones empresariales vinculadas al transporte y al alquiler de vehículos.

Entre los interlocutores consultados figuran el Consell d'Eivissa, asociaciones de navieras, patronales del alquiler de vehículos, Aena, el Govern balear y los grupos políticos representados en la institución insular. Todas estas aportaciones sirvieron para perfilar el texto definitivo que finalmente fue aprobado por el pleno extraordinario del Consell de Mallorca el pasado 5 de junio.

El informe jurídico que acompaña a la iniciativa concluye que la proposición de ley cumple los requisitos legales exigidos para este tipo de iniciativas legislativas y avala su remisión al Parlament. Asimismo, señala que el texto regula tanto las medidas de control de la afluencia de vehículos como los mecanismos de planificación, los regímenes especiales, las medidas de fomento y el correspondiente régimen sancionador.

La iniciativa legislativa se fundamenta en las competencias que el Estatut d'Autonomia atribuye a los consells insulares en materia de carreteras, transporte terrestre y ordenación del territorio, además de reconocer expresamente la capacidad de estas instituciones para promover proposiciones de ley ante el Parlament balear.

Con la solicitud de tramitación urgente presentada por PP y PSIB, la proposición inicia ahora su recorrido parlamentario con el objetivo de acortar al máximo los plazos y permitir que Mallorca disponga cuanto antes de un instrumento legal para limitar la entrada de vehículos y combatir los problemas de congestión que se han convertido en uno de los principales retos de movilidad de la isla.