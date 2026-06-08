Poca incidencia del paro de los funcionarios de Hacienda de Mallorca

Los funcionarios de Hacienda de Mallorca que han secundado esta mañana el paro de 24 horas han denunciado que desde la administración central no se ha abierto ninguna negociación para hablar sobre las exigencias laborales que se están planteando.

Durante todo el día de hoy, coincidiendo con la campaña de la renta, los funcionarios que trabajan en la delegación de Hacienda han realizado un paro, si bien esta medida reivindicativa ha tenido poco seguimiento. La administración ha impuesto unos servicios mínimos del cien por cien en el departamento de la declaración de la renta que, sin duda, ha restado fuerza a la movilización laboral que no solo se desarrolla en Baleares, sino también en el resto del país. Donde más seguimiento ha tenido la protesta ha sido en los departamentos de aduanas, vigilancia aduanera y recaudación e inspección. Alrededor de unos 25 empleados públicos han protestado frente a las puertas del edificio de la calle Cecilio Metelo de Palma, exigiendo una serie de mejoras laborales.

Según explicó Antoni Roigé, portavoz del sindicato CSIF, que ha sido el que ha convocado este paro de 24 horas, los funcionarios exigen que la administración central les reconozca la carrera profesional. También piden que se les facilite una mejora para poder tele trabajar, así como que se les reconozca a los agentes de aduanas que están desarrollando una profesión de riesgo.

Los trabajadores de Hacienda también están pidiendo una revisión del complemento de insularidad, ya que la paga que se abona en estos momentos ha quedado anticuada y no cubre las necesidades mínimas de los funcionarios. Roigé recordó que la administración central se comprometió a estudiar este año una mejora del complemento de la insularidad, pero ha pasado casi medio año y aún no se ha hecho nada.

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El representante sindical recordó que los nuevos funcionarios que obtienen plaza no se sienten cómodos trabajando en Baleares porque el nivel de vida es muy alto, los alquileres son muy caros y a duras penas llegan a final de mes con el sueldo que cobran. Por ello, muchos empleados piden traslado a la primera oportunidad que les surje o incluso algunos piden una excedencia.El sindicalista se quejó de que la administración central no haya mostrado el más mínimo interés por sentarse en una mesa con los trabajadores y estudiar las mejoras laborales que se están planteando. Los funcionarios estudian próximas movilizaciones.