Denuncian hasta cinco meses de espera para reprogramar citas médicas canceladas por la huelga en Baleares

La Asociación de Consumidores y Usuarios de Baleares (Consubal) ha denunciado públicamente que numerosos pacientes que vieron sus citas anuladas la última semana de huelga médica están recibiendo nuevas citas con hasta cinco meses de retraso.

En un comunicado, Consubal ha lamentado que el Servicio de Salud de Baleares (IBSalut) cada vez tarda más tiempo en ofrecer una nueva cita con determinadas especialidades, después de las cancelaciones por la huelga. El presidente de la asociación, Alfonso Rodríguez, ha explicado que una persona mayor, puesta en contacto con la organización, tenía cita con el urólogo el pasado 21 de mayo, día de huelga, y que le han vuelto a citar para el 19 de octubre. "Esto supone diez meses después de que se le detectara un problema y su médico de familia lo remitiera al servicio de urología", ha señalado.

Otro caso es el de una mujer de 53 años a la que hace algo más de dos meses su médico de cabecera le detectó un bulto en un seno y la derivó con carácter preferente al servicio de radiología del Hospital Universitario Son Espases sin que, hasta el momento, hayan contactado con ella para darle cita. Igualmente, desde Consubal han alertado de que "son muchas" las personas, sobre todo mayores, que se quejan del funcionamiento de la nueva aplicación EspaiSalut. Según han asegurado, hay "muchos errores y falta de información", especialmente cuando se intenta saber cuantos días llevan en lista de espera para una cita de especialista.

La asociación ha exigido soluciones al IBSalut y a la Conselleria de Salud, subrayando que son los responsables de que la atención que prestan los especialistas "esté sufriendo un deterioro que cada día genera más inseguridad y ansiedad" entre los usuarios. Rodríguez ha reclamado a la Conselleria que ponga "los medios necesarios" para paliar este problema y ha recordado que no es la primera vez que Consubal denuncia esta situación y que "no se han tomado ningún tipo de soluciones".