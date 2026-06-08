El Consell sortea la orden de preferencia para conseguir plazas de alquiler turístico en Mallorca

Esta mañana el Consell de Mallorca ha realizado un sorteo público para determinar el orden de la tramitación de las solicitudes para obtener una plaza de alquiler turístico de vivienda. El departamento que dirige Guillem Ginard, que ha presidido el sorteo, ha señalado que se van a otorgar 1.069 licencias, pero que en realidad no son nuevas plazas, sino que son antiguas que, por diferentes circunstancias, han caducado o han sido retiradas a su titular. El Consell tiene sobre la mesa alrededor de unas 5.000 peticiones para obtener una licencia.

El número que ha resultado ganador en el sorteo ha sido el 621. A partir de este número se establece el orden para la tramitación de las solicitudes para poder desarrollar la actividad legal de alquiler turístico.

El sorteo lo ha presidido el conseller Ginard, que ha estado acompañado por la directora insular para la oferta y la calidad, Clara del Moral. Ha sido el secretario general del Consell, Antoni Benlloch, quien ha dado fe pública de dicho sorteo.

Tras el acto, Ginard ha señalado que “este sorteo es mucho más que un trámite administrativo. Se trata de que las administraciones deben actuar con transparencia, con objetividad y con igualdad de oportunidades para todo el mundo”.

Ginard ha querido dejar muy claro que no se están creando nuevas plazas turísticas. Tampoco se está aumentando el número de plazas en Mallorca, ya que no se pretende incrementar la presión de visitantes sobre la isla. Lo que se está haciendo es gestionar una bolsa temporal de plazas, que está prevista por la normativa actual. A través de esta norma lo que se está haciendo es poner en circulación plazas que ya existían y que formaban parte del sistema turístico. “Ofrecemos estas plazas a través de un procedimiento transparente, ordenado y sometido al control público”.

El acto público ha empezado con la exhibición de la totalidad de los números que iban a participar en el sorteo. Posteriormente, estos números se han introducido en una urna. Después se ha extraído por azar el número 621, que determina la orden de tramitación de todas las solicitudes que se han presentado. El sorteo ha sido público para dar más legalidad y transparencia a dicho acto.

El conseller Ginard ha presidido el sorteo / J.F.M.

Según se ha señalado desde el Consell, este sorteo constituye una de las principales novedades de la convocatoria de la bolsa temporal que se ha aprobado este año. Dicha convocatoria establece un sistema objetivo y transparente para asignar la orden de tramitación, con el objetivo de garantizar los principios de seguridad jurídica, igualdad, objetividad, transparencia y concurrencia. Las fuentes insisten que esta convocatoria no representa la creación de nuevas plazas turísticas. La bolsa temporal está integrada exclusivamente por plazas procedentes de bajas registradas en convocatorias anteriores y por las producidas durante los últimos meses. Lo que se pretende es reactivar el sistema de rotación previsto en la normativa turística que está vigente.

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La convocatoria incorpora una lista de espera con una vigencia de seis meses, lo que permite adjudicar las plazas que se vayan incorporando a la bolsa temporal como consecuencia de nuevas bajas que se pueden producir durante este próximo medio año.