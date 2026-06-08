Al Consell "no le consta" denuncias contra el piso de Palma donde se intoxicaron cuatro turistas

Al Consell de Mallorca “no le consta” que se hubiera presentado una denuncia sobre la presunta actividad ilegal que se estaría desarrollando en la vivienda de la barriada de sa Vileta, en Palma, después de que cuatro turistas resultaran ayer domingo intoxicados de gravedad al inhalar gas. Sin embargo, aunque la institución insular no tenía ninguna noticia sobre la presunta irregularidad cometida en esta casa, esta mañana el departamento de Turismo ha enviado a varios inspectores para que realizaran una comprobación del estado de dicho inmueble. “A nosotros la información que nos llega es que era una casa que se alquilaba para celebrar fiestas. Por lo tanto, nos indicaría que se trata más de un tema de licencia de actividades que de un tema turístico”, ha señalado esta mañana el conseller insular Guillem Ginard. Explicó también que esta mañana “hemos enviado al servicio de inspección a la vivienda y están realizando las comprobaciones oportunas. En cualquier caso, actuaremos en consecuencia”.

Sobre si ya le habían adelantado algún detalle sobre las comprobaciones realizadas por la inspección, el conseller de Turismo dijo que aún no le había llegado ninguna información.

Ginard insistió que, si bien es cierto que a priori no aparecía ninguna denuncia sobre la actividad de este piso, desmintiendo la acusaciones manifestadas por varios vecinos de la barriada, reconoció que existía cierta confusión con las tramitaciones internas a raíz de recibir las transferencias de competencias.

A pesar de que el conseller aseguró que no existe ninguna denuncia sobre este piso, el día de los hechos los vecinos aseguraron que pusieron en conocimiento de la Policía Local, del Ayuntamiento y del Consell de Mallorca que este piso se alquilaba para una actividad ilegal. “No hacen nada”,señalaron los vecinos para denunciar la inactividad de la administración. “Cada fin de semana tenemos a esta gente arrastrando maletas, o se equivocan y llaman a su timbre, y luego fiesta con música toda la noche y gritos en la calle. También han colocado un jacuzzi y montan fiestas sexuales en el jardín”.