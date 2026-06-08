Buades Legal, el despacho de Palma que más destaca en la guía Best Law Firms

La firma Buades Legal ha reforzado su liderazgo en el campo jurídico de Baleares tras obtener nueve reconocimiento en la edición de 2027 del ránking internacional que ha realizado Best Law-Spain, el grupo editorial de referencia en el sector de la abogacía. Esta guía sitúa al despacho Buades como el bufete que ha recibido un mayor número de distinciones en la clasificación.

Esta distinción es especialmente significativa por la exigencia del ránking. En su segunda edición española Best Law Firms reconoce únicamente el 1% de las firmas analizadas, mediante un método que se basa en el reconocimiento y en la valoración de los clientes, y no tanto en la facturación, ni en la visibilidad. En este estudio se han analizado 1015 despachos y se ha evaluado 55 áreas de práctica y 24 jurisdicciones.

En este último análisis, la firma Buades Legal concentra sus nueve reconocimiento en la jurisdicción de Palma de Mallorca, distribuidos del siguiente modo:

-Siete distinciones en Regional Tier 1, en las áreas de Banking and Finance Law, Construction Law, Corporte and Mergers and Acquisitions Law, Employee Benefits Law, Family Business Law, Family Law y Litigtion.

-Una distinción en Regional Tier 2 en el área de Tax Law.

-Una distinción en Regional Tier 3 en el área de insolvency and reorganization law.

Esta presencia en múltiples áreas de práctica confirma la solidez del proyecto de Buades Legal y la profundidad del equipo legal, que es capaz de destacar a la vez en varias especialidades como son el derecho bancario y financiero, mercantil y societario, empresa familiar, litigación y derecho de familia, entre otras materias.

Además, a los reconocimientos de la prestigiosa guía Best Law Firms se suma también el galardón “Tourism Law Firm of The Year Palma 2026” que ha sido otorgado por Legal Insider dentro de sus Legal Insider Awards 2026. Esta distinción premia la trayectoria y la aportación de firmas con un papel destacado en sectores estratégicos, donde se valora la especialización, la innovación y el impacto en el entorno empresarial. En el caso de Buades Legal su posición se sitúa en el asesoramiento al sector turístico.

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Por lo tanto, ambos reconocimientos ponen en valor la excelencia técnica del equipo Buades Legal y su compromiso con un asesoramiento jurídico de máxima calidad, consolidando la firma como una de las grandes referencias de la abogacía en el ámbito balear.