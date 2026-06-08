Armengol cita a Ramon Llull en la visita del Papa al Congreso: "La justicia te proporcionará paz, y también trabajos"

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha aprovechado este lunes la histórica visita del Papa León XIV al Congreso de los Diputados para situar a Ramon Llull en el centro de un discurso de fuerte contenido político, en el que ha defendido el multilateralismo, ha reclamado el fin de las guerras, ha reivindicado los derechos de los migrantes y ha alertado de los riesgos de una inteligencia artificial sometida a los intereses del poder. En una jornada cargada de simbolismo, la presidenta del Congreso ha querido convertir al autor del Llibre d'amic e amat en el hilo conductor de una defensa cerrada del "humanismo frente a la guerra, la desigualdad y los riesgos de una tecnología sin límites".

La dirigente socialista ha recibido al Pontífice en el hemiciclo con una intervención que ha estado atravesada por referencias constantes a la justicia social y a la necesidad de construir consensos en un momento internacional marcado por la inestabilidad. Para ello, la presidenta de la Cámara ha recurrido a la figura del "filósofo, místico y poeta mallorquín" Ramon Llull: "La justicia te proporcionará paz y también trabajos". La presidenta del Congreso ha convertido esta cita en la columna vertebral de su intervención para defender que la paz solo puede construirse desde la justicia y el respeto a los derechos humanos.

La referencia a Llull no ha sido casual. Armengol ha utilizado la obra del genio mallorquín para conectar la tradición humanista europea con los desafíos contemporáneos. Según ha defendido, el mundo atraviesa una etapa de "cambios profundísimos" en la que el orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial se encuentra cada vez más erosionado y donde "solo unos pocos de los más fuertes imponen la masacre de miles de los débiles con total impunidad".

Ante este escenario, la presidenta del Congreso ha sostenido que es "urgente posicionarse en el lado correcto" y ha reclamado devolver la paz al centro de la acción política internacional. Una paz que ha identificado explícitamente con la visión luliana: "La paz que impone la justicia, la paz dialogada y con vocación de permanencia".

La intervención ha adquirido así un marcado tono internacional, sobre todo cuando Armengol ha reivindicado el fortalecimiento de las instituciones multilaterales, la defensa del derecho internacional humanitario y la cooperación entre Estados frente a quienes apuestan por la fuerza como mecanismo de resolución de conflictos. "Deben prevalecer las leyes, no la fuerza; deben vencer el humanismo y la solidaridad", ha afirmado.

La presidenta del Congreso ha enlazado esa reflexión con una larga enumeración de los desafíos que, a su juicio, deben ocupar la agenda política contemporánea: la lucha contra la pobreza, la precariedad, la violencia de género, el racismo, la desigualdad, el cambio climático y la exclusión social. También ha hecho una referencia expresa a la acogida de migrantes y a la necesidad de construir sociedades "empáticas y hospitalarias" capaces de proteger la dignidad de las personas más vulnerables.

Abusos en la Iglesia

Uno de los momentos más significativos de su intervención ha llegado cuando ha aludido a los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia. Armengol ha destacado la importancia de la reparación e indemnización de las víctimas y ha recordado el debate desarrollado en las Cortes a raíz del informe elaborado por el Defensor del Pueblo sobre esta cuestión.

La dirigente socialista también ha encontrado puntos de coincidencia con el contenido de la encíclica Magnifica Humanitas, publicada por León XIV. Armengol ha hecho suya la reflexión papal sobre la necesidad de convertir la diversidad en una riqueza colectiva y ha defendido que la pluralidad de culturas, lenguas y visiones constituye una oportunidad para construir una sociedad más justa.

Sin embargo, ha sido la inteligencia artificial uno de los grandes asuntos que han dominado la parte final del discurso. Armengol ha asumido buena parte de las advertencias formuladas por el Pontífice en la encíclica sobre el desarrollo tecnológico y ha defendido que la IA debe estar sometida a principios éticos y humanitarios. "La tecnología debe estar al servicio de la humanidad", ha afirmado, antes de advertir de que la revolución tecnológica actual puede acabar subordinada a "las lógicas del poder" si no existe una regulación adecuada.

La presidenta del Congreso ha destacado además el papel que España aspira a desempeñar en este ámbito y ha recordado que la Cámara acogió recientemente la primera reunión del Panel Científico Internacional sobre Inteligencia Artificial impulsado por Naciones Unidas. El objetivo, señala, debe ser garantizar un acceso igualitario a estas tecnologías y evitar que se conviertan en instrumentos al servicio de intereses particulares.