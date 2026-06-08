Aparece en las costas de Baleares un delfín con una herida incompatible con un accidente natural
El ejemplar ha sido localizado en la playa de Son Saura, en Menorca
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MENORCA
Un ejemplar de delfín mular (Tursiops truncatus) ha aparecido en las costas de Menorca con una herida que es incompatible con un accidente natural.
El hallazgo, según ha informado el Palma Aquarium en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, tuvo lugar el martes pasado en la playa de Son Saura.
El delfín fue localizado con la aleta caudal seccionada por un objeto cortante, una herida incompatible con un accidente natural.
La historia de este ejemplar, ha subrayado el centro, recuerda la importancia de trabajar junto al sector pesquero, las administraciones y la sociedad para garantizar una convivencia sostenible entre las actividades humanas y la vida marina.
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