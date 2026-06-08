Alejandro Sáenz de San Pedro: "El futuro de comercio balear es excelente"

¿Como conseller de industria y comercio cree que ha logrado cumplir los objetivos que se marcó al inicio de la legislatura?

Estamos cumpliendo nuestro objetivo y seguimos trabajando. He estado 20 años colaborando con los empresarios y ello me ha servido para conocer sus problemas y sus necesidades. Además, este gobierno se ha volcado de una manera muy especial con los autónomos, que en Balears son más de cien mil y representan una parte muy importante de nuestra economía.

¿Qué medidas se están adoptando en defensa del autónomo?

Estamos ultimando un paquete de ayudas, pero la solución a muchos de los problemas que sufren los autónomos no depende de nosotros, sino del gobierno nacional. Me estoy refiriendo a las cuotas y otro es el tema del IVA reducido. Nosotros les estamos ayudando a reducir costes para que puedan invertirlos en aquellas necesidades que precisen en su actividad. Les ayudamos a sufragar parte de sus gastos, siempre que sea para mejorar su productividad, a través de varios programas, como el de autónomos cuota cero.

¿Tienen razón los autónomos cuando se quejan de que las cuotas que pagan son demasiado altas?

Por supuesto que la tienen. Históricamente el autónomo ha estado ignorado, pero nosotros queremos poner en valor el papel tan importante que representa para la economía, sobre todo en Balears.

En las últimas semanas las asociaciones de comerciantes han acusado al Govern de situarse más cerca de las grandes superficies que del pequeño comercio. ¿Qué puede decir de este tema?

Creo que es una acusación injusta. A las asociaciones de comerciantes les explicamos que el Govern pretendía dar pasos hacia la simplificación administrativa. Por eso mantuvimos muchas reuniones con Pimeco y Afedeco y hemos manifestado y demostrado nuestro total apoyo hacia el pequeño comercio.

¿Como son las relaciones con estas dos asociaciones?

Son excelentes. Dialogamos mucho, aunque en algunos puntos no estemos de acuerdo. Este Govern quiere eliminar burocracia, pero es que además nos estamos esforzando para ayudar a los pequeños comercios en el tránsito hacia la digitalización, que es muy necesaria de cara al futuro.

Su Conselleria desarrolla un programa ante la dificultad del cambio generacional en muchos pequeños comercios. ¿Tan grave es el problema?

Es una realidad. Muchos comercios pequeños no encuentran a nadie que quiera seguir con el negocio y ello les condena a bajar la persiana y a desaparecer, y es lo que nosotros no queremos que pase porque la mayoría de estas tiendas son rentables. Por ello. el Govern está ayudando a buscar a emprendedores dispuestos a seguir con el negocio, porque nuestra obligación es dar apoyo a estas pequeñas empresas, que son tan importantes para nuestra economía.

Cada vez son mayores las dificultades a las que se enfrenta el pequeño comerciante, como son las grandes superficies o el comercio online. A pesar de ello, ¿tiene futuro el pequeño comercio?

Tiene un enorme futuro por delante y para eso desde el Govern ayudamos en temas de formación, mejora de la competitividad y modernización. El pequeño comercio forma parte de nuestra cultura y de nuestra economía. Lo importante es la atención directa que ofrece al cliente, que siempre se agradece. En la atención personalizada es donde está el futuro del comercio de proximidad, que le permitirá competir frente a la venta online.

¿Si el pequeño comercio no se sube al tren de la digitalización corre el peligro de desaparecer?

Es necesario que se aproveche de las herramientas digitales, porque facilitan la gestión del negocio. Ello no es incompatible con la atención directa con el cliente. A través de la digitalización se consigue un mejor rendimiento.

¿Es consciente de que las grandes plataformas ya están vendiendo alimentos?.

Puede ser pero al cliente le gusta ver de cerca el producto que quiere consumir y si puede ser tocarlo con las manos. Esta experiencia no la tiene comprando por internet.

Hablemos de los sectores industriales de Balears. ¿Existe alguna alternativa a la industria turística?

El turismo es y va a seguir siendo el principal motor económico de las islas. Sin embargo, eso no quita que existen otros sectores industriales tradicionales que precisan toda nuestra atención y toda nuestra ayuda. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la industria del calzado, la bisutería o los materiales de construcción. Y ahora también nos esforzamos para fomentar otras industrias, como son la tecnología, la robotización o la innovación.

Otra de sus responsabilidades es la transición ecológica. ¿Baleares llegará a los objetivos de descarbonización?.

El Govern está muy comprometido con este proceso de transición ecológica. Cada vez se instalan más placas solares en casas particulares porque es una forma de ahorrar dinero en energía. Además, Balears es líder en venta de coches eléctricos y contamos con la mejor red de carga de todo el país.

¿Se siguen pagando subvenciones para las instalaciones eléctricas en industrias o en casas?

La Conselleria tiene en marcha varias convocatorias en función de la instalación y de momento no se van a terminar. Los ciudadanos tienen necesidad de bajar la factura eléctrica y ello pasa por la instalación fotovoltaica. El Govern tiene oficinas de transición ecológica, que asesoran a cada ciudadano, o incluso a las empresas, que están interesadas en colocar placas. Les indican cuál es el proyecto que más les interesa.

Usted es un político atípico, en el sentido de que no ha hecho carrera en el partido. ¿Eso le ha permitido trabajar esta legislatura con mayor autonomía?

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Aunque tenga un perfil independiente actúo con la autonomía que me permite la presidenta, pero le aseguro que estamos totalmente alineados con lo que estamos haciendo desde el Govern. Un año antes de las pasadas elecciones ni me había planteado dedicarme a la política, pero tras la propuesta que me hizo la presidenta le puedo asegurar que me siento muy cómodo trabajando en este Govern, porque los resultados están allí y estamos ayudando a muchas personas o a empresas a mejorar de cara al futuro. Por eso me he afiliado al PP.