El Supremo confirma que el despido del profesor de la escuela de teatro de Mallorca fue nulo

El Supremo ha confirmado la nulidad del despido acordado por el Govern contra el profesor de teatro Martí Fons, una decisión disciplinaria que se acordó como consecuencia de la denuncia por acoso sexual que presentaron varias alumnas.

El Ejecutivo recurrió la sentencia que acordó el TSJB, que entendió que el proceso de despido era nulo y, por tanto, se ordenaba la readmisión de este profesor, que además de dar clases de teatro, también formaba parte del secretariado de la la Fundació per als Estudis Superior de Música i Arts Escéniques de Baleares. Además de la readmisión en su puesto de trabajo, la sentencia establecía a favor del docente una indemnización de 64 mil euros. El Supremo no ha entrado ni siquiera en el fondo del conflicto porque el recurso a la sentencia dictada en Baleares ni siquiera ha sido aceptada a trámite.

Cabe recordar que en la primera sentencia que se dictó sobre este despido sí se justificaba esta medida disciplinaria, pero después el TSJB anuló el fallo y se posicionó a favor del docente.

Los hechos ocurrieron ahora casi seis años. Un profesor de la escuela de teatro se acercó a una alumna al verla algo alterada. La adolescente le contó que el profesor Fons le enviaba muchos mensajes personales y esta comunicación le hacía sentirse muy incómoda en sus clases. A partir de este momento se inició una investigación interna. Se habló con otras alumnas y varias de ellas señalaron que se sentían sexualmente acosadas por el docente.

Fue la inspección educativa la que recibió una carta, firmada por 56 alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático, que denunciaba el comportamiento inadecuado del docente. Además, el documento reflejaba el testimonio de 25 estudiantes que describían los episodios de acoso.

Educación consideró que el comportamiento del profesor era muy grave acordó el despido disciplinario. Sin embargo, el procedimiento administrativo fue irregular y por ello se declara nula la decisión de la Conselleria. Al profesor investigado nunca se le dio la oportunidad de que manifestara su versión de los hechos y se defendiera de las acusaciones que le dedicaban el grupo de estudiantes. Los jueces entendieron que al no cumplirse este requisito, obligatorio en la normativa laboral, el despido era irregular y por lo tanto el profesor debía ser readmitido.

El TSJB también analizó una serie de mensajes que envió el profesor a una de sus alumnas. Los jueces no interpretaron que estos mensajes podían interpretarse como un acoso sexual, sino que la comunicación formaba parte del trabajo académico del docente. Esta comunicación se mantuvo durante la pandemia.

El Govern denunció al profesor ante la fiscalía, que rechazó que su comportamiento fuera delictivo.

En el recurso ante el Supremo, el Govern mantuvo que este requisito de solicitar la versión del profesor durante la tramitación del despido no era obligatoria. Sin embargo, la sentencia rechaza esta alegación y, por ello, el recurso ni siquiera se admite a trámite.