Son Llàtzer entrena al primer paciente de Baleares en hemodiálisis a domicilio

El Hospital Son Llàtzer ha empezado a entrenar al primer paciente de Baleares para realizar hemodiálisis en su domicilio, un paso que amplía las opciones de tratamiento para las personas con enfermedad renal crónica avanzada. La puesta en marcha de este programa convierte a Baleares en una de las comunidades que ya ofrecen esta modalidad fuera del entorno hospitalario.

Según explican desde el hospital, hasta ahora, la única técnica de diálisis que podía realizarse en casa era la diálisis peritoneal, un tratamiento que utiliza un catéter abdominal para introducir y extraer líquido de diálisis. Este procedimiento puede hacerse de forma manual varias veces al día o mediante una máquina automatizada que trabaja durante la noche.

La adjudicación del nuevo concurso de diálisis domiciliaria del Ib-Salut ha permitido incorporar también la hemodiálisis en el domicilio del paciente. Esta técnica, que puede realizarse mediante una fístula arteriovenosa o un catéter específico de hemodiálisis, ofrece una alternativa más para quienes necesitan un tratamiento renal sustitutivo.

Una máquina de hemodiálisis de Son Llàtzer. / Son Llàtzer

Una de las principales novedades es la llegada de equipos más pequeños, transportables y fáciles de utilizar que los tradicionales. Estas máquinas permiten preparar el líquido de diálisis mediante bolsas ya preparadas o generándolo directamente a partir del agua del domicilio gracias a sistemas de tratamiento incorporados en el propio equipo.

Según explican desde Son Llàtzer, la hemodiálisis domiciliaria mantiene la eficacia de la hemodiálisis convencional que se realiza en los hospitales, aunque suele llevarse a cabo mediante sesiones más frecuentes y de menor duración, adaptadas a la rutina diaria de cada paciente.

Entre las ventajas de esta modalidad destacan una mayor autonomía y flexibilidad horaria, así como un mejor control de parámetros clínicos como la presión arterial, el fósforo o el potasio. Además, los especialistas señalan que los tratamientos más frecuentes y personalizados pueden contribuir a mejorar la calidad de vida y la supervivencia de los pacientes.

El programa también abre la puerta a la denominada hemodiálisis nocturna domiciliaria, que consiste en realizar sesiones más largas y suaves mientras el paciente duerme. Este tipo de tratamiento intensivo puede ofrecer resultados clínicos muy favorables y, en algunos casos, comparables a los obtenidos con un trasplante renal.