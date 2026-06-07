Sanitarios aprenden sobre inteligencia artificial en Son Espases: "Puede reducir listas de espera y mejorar la vida de los pacientes"

La inteligencia artificial ya interpreta electrocardiogramas, ayuda a diagnosticar enfermedades raras y empieza a abrirse paso en hospitales y consultas de todo el mundo. Pero, para Julián Isla, uno de los principales expertos españoles en la aplicación de esta tecnología a la medicina, su potencial va mucho más allá: "Puede ayudar a resolver parte del problema de las listas de espera y mejorar la vida de los pacientes", defendió el pasado viernes en la cuarta edición del Innovation Day Health Living Lab Son Espases.

Julián Isla, fundador de la Fundación 29 y uno de los referentes españoles en inteligencia artificial aplicada a la medicina, ayer en Son Espases. / HUSE

El encuentro, que se celebró en el salón de actos del hospital de referencia de Baleares, reunió a profesionales sanitarios, investigadores, empresas y estudiantes para reflexionar sobre el futuro de la innovación en salud. A lo largo de la mañana se sucedieron talleres sobre salud digital, impresión 3D aplicada a la medicina, desarrollo de aplicaciones sanitarias, propiedad intelectual y recursos de supercomputación, además de la presentación de diferentes proyectos innovadores impulsados desde el entorno sanitario y universitario.

La conferencia inaugural corrió a cargo de Isla, ingeniero informático, fundador de la Fundación 29 y de la Federación Europea del Síndrome de Dravet, que centró su intervención en cómo la inteligencia artificial puede contribuir a transformar la atención sanitaria. Su interés por este ámbito nace también de una experiencia personal, explicó el mismo en su intervención. Su hijo padece una enfermedad rara, una circunstancia que le llevó primero a impulsar asociaciones de pacientes y después a dedicar los últimos años al desarrollo de herramientas tecnológicas orientadas a mejorar el diagnóstico y la atención médica.

"La demanda asistencial aumenta constantemente, pero la capacidad para atender a los pacientes no crece al mismo ritmo. Eso acaba traduciéndose en problemas de acceso y listas de espera", explicó. Según aseguró, la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta de apoyo para los profesionales sanitarios y ayudar a aliviar parte de esa presión.

Entre los proyectos que desarrolla la Fundación 29 destaca DXGPT, una herramienta de ayuda al diagnóstico implantada ya en dos sistemas sanitarios y utilizada por alrededor de un millón y medio de personas en todo el mundo. También trabajan en soluciones para facilitar la localización de ensayos clínicos y en plataformas destinadas a ayudar a pacientes con enfermedades raras o crónicas a gestionar mejor su día a día.

Isla considera que uno de los campos donde la inteligencia artificial puede aportar más valor es en la comunicación con los pacientes. "Todos hemos salido alguna vez de una consulta con un informe que no entendíamos", señaló. En su opinión, los hospitales tienen una oportunidad para utilizar estas herramientas y traducir informes, analíticas o resultados clínicos a un lenguaje más comprensible.

También cree que la tecnología puede desempeñar un papel importante en el seguimiento de pacientes crónicos o con enfermedades raras una vez regresan a casa. "Los hospitales están muy orientados al episodio agudo, pero muchas veces los pacientes se sienten desamparados cuando vuelven a su domicilio", afirmó.

Otro de los ámbitos donde prevé una transformación profunda es la formación de los profesionales sanitarios. Según explicó, la inteligencia artificial permitirá desarrollar simulaciones cada vez más avanzadas para entrenar casos clínicos complejos antes de enfrentarse a ellos en la práctica real.

Respecto al impacto laboral de esta revolución tecnológica, Isla reconoció que plantea interrogantes importantes para muchas profesiones. "Es un momento de cambio. Habrá cosas que funcionarán y otras que no, pero tenemos que estar atentos y entender cómo puede transformar nuestra forma de trabajar y aprender", apuntó.

Lejos de considerar que la inteligencia artificial vaya a deshumanizar la medicina, defendió precisamente lo contrario. De hecho, aseguró que parte del tiempo de los profesionales sanitarios se pierde en tareas burocráticas y administrativas: "Tenemos médicos formados durante más de una década dedicando gran parte de su tiempo a introducir datos o gestionar trámites. Si la tecnología consigue que levanten la cabeza del ordenador y vuelvan a mirar más al paciente, bienvenida sea", concluyó.