El portavoz del nuevo Sindicat de Llogateres de Mallorca: «No venimos a enfrentarnos con los propietarios, sabemos que deben formar parte de la solución»

Hace unas semanas se presentó en Mallorca el Sindicat de Llogateres. Nacidosiguiendo la estela del sindicato catalán, el colectivo quiere dar calor, fuerza y unión a los inquilinos que deben partir de sus casas y que sienten que están perdiendo una partida que nunca quisieron jugar. Uno de sus portavoces, Óscar Martínez (sa Pobla, 1970), explica los motivos que han llevado a crear la entidad en la isla

-¿Cómo nace este Sindicato de Llogateres en Mallorca?

-Lo que ha pasado es que ha habido una confluencia de personas que llevaban tiempo dando vueltas al problema de la vivienda y pensamos que teníamos que crear un sindicato. Nos preguntábamos cómo era posible que, con la situación que vive Mallorca, no existiera uno. Entramos en contacto con el sindicato de Cataluña, que ya pensaba en Mallorca. Ellos nos explicaron cómo montar el proyecto y, a partir de ahí, empezamos a organizarnos.

-¿Vienen a enfrentarse a los propietarios?

-No, sabemos que los propietarios deben formar parte de la solución y muchos de los mensajes que queremos lanzar van dirigidos a ellos. Queremos recuperar esa idea de acuerdo social, que con los pequeños propietarios es más fácil: tú tienes una vivienda disponible y me la alquilas. Estoy seguro de que muchos propietarios, si se paran a pensar, sabrán que no necesitan pedir tanto dinero. A veces es más importante tener la vivienda en buenas manos y saber que estás ayudando a una familia que cuida tu casa como si fuera la suya.

-Ya se puede detectar ese comportamiento, aunque es más por el miedo a la ocupación y no tanto por una responsabilidad social...

-Con las ocupaciones hay que mirar los datos reales. El problema existe, sí, pero quienes están tan preocupados por ello deberían ser los primeros interesados en poner un poco de racionalidad en el precio de la vivienda. Si no hubiera gente sin acceso a una casa, no habría ocupaciones.

-¿Qué actuaciones tienen previstas?

-Como sindicato tenemos diversos objetivos. Uno de ellos está relacionado con la gente afiliada: queremos empoderar a todos los inquilinos. Hasta ahora veíamos situaciones en las que los inquilinos estaban aislados y sin ningún tipo de ayuda. Tenemos que trabajar de una forma más colectiva. La vivienda está muy ligada a propietarios y fondos de inversión, pero los inquilinos no tienen ni voz ni voto a la hora de negociar un contrato o un alquiler, ni tampoco de influir en las dinámicas y políticas de vivienda.

-En Cataluña se llegó a plantear, entre algunos inquilinos, dejar de pagar las subidas abusivas y mantener el importe anterior del alquiler...

-Esta es una de las estrategias cuando se considera necesario en determinados casos, pero no queremos incitar a la gente a hacer estas cosas. Lo que queremos es que esta situación se detenga. El mercado inmobiliario ya no tiene nada que ver con la economía real: se ha disparado y existe una desconexión total con la realidad de las familias, especialmente en el mercado del alquiler. Queremos volver al mundo real. En los últimos cinco años, los alquileres han subido un 60% y los salarios apenas un 20%. La diferencia es cada vez mayor y creo que incluso quienes tienen intereses económicos en este modelo se están dando cuenta.

-En su presentación ya han reclamado incluir toda Mallorca como zona tensionada.

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Sí lo pedimos, porque hay pocas medidas orientadas a devolver el mercado inmobiliario al mundo real y a frenar unas subidas que están siendo desproporcionadas. Las zonas tensionadas no solucionan por sí solas el problema; el problema es utilizar la vivienda como una forma de obtener rentas y especular. Es una ley que ya está aprobada y, en Mallorca, prácticamente todos los municipios cumplen las condiciones para aplicarla. Lo primero es tener dos dedos de frente: si esto ya está aprobado, vamos a aplicarlo en todos los municipios donde se pueda hacer.