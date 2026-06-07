El portavoz del nuevo Sindicat de Llogateres de Mallorca: «Es complicado pedirle a un propietario que ponga el piso en alquiler o que lo ofrezca a un precio razonable»

Gira la moneda, y unos piensan donde vivir mientras otros piensan donde huir. La rabia y la impotencia que ha provocado la crisis de la vivienda, que expulsa a miles de mallorquines de su hogar, ha sido el germen del Sindicat de Llogateres de Mallorca. Nacido este mes siguiendo la estela del sindicato catalán, el colectivo quiere dar calor, fuerza y unión a los inquilinos que deben partir de sus casas y que sienten que están perdiendo una partida que nunca quisieron jugar. Uno de sus portavoces, Óscar Martínez (sa Pobla, 1970), asegura que «no han venido a enfrentarse con los propietarios» y que ellos mismos ya se han dado cuenta de que «hemos perdido la cabeza».

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿Todos los mallorquines que tienen una casa en propiedad son ricos?»

No todos los propietarios son iguales ni hacen lo mismo con su propiedad. El porcentaje de personas con una sola vivienda baja, mientras aumentan rápidamente quienes tienen cinco, seis o siete. Esto favorece la acaparación de la vivienda. Hay familias mallorquinas que tienen la suerte de tener una casa en propiedad y no pueden estar tranquilas porque los grandes fondos aprovecharán cualquier debilidad para comprar sus viviendas. En este sentido, los propietarios son una pieza clave para solucionar el conflicto.

El Govern ya apeló a la buena voluntad y pidió a promotores y propietarios que no suban desorbitadamente los alquileres...

Es complicado pedirle a un propietario que ponga el piso en alquiler o que lo ofrezca a un precio razonable, por la presión que siente de su entorno para lucrarse. No todos los propietarios son iguales ni deben tratarse de la misma manera, porque no todo es lo mismo: hay fondos de inversión que están acaparando muchas viviendas. Se puede gravar la compra de segundas residencias para evitar esto y hacer que sea más costoso. También hay que facilitar la primera compra siempre que sea para uso residencial.

¿Cómo pueden los propietarios sortear la presión del entorno que les empuja a lucrarse?

Se debe poner un tope en el precio para evitar esas tentaciones. Hay que tener claro que no es lo mismo comprar un objeto de lujo que una vivienda. Será tuyo, pero una casa es un lugar para vivir. Hemos creado unas dinámicas tan especulativas con la vivienda que se nos ha ido la cabeza a la hora de poner precios. Estoy seguro de que, si muchos propietarios se paran a pensar, sabrán que exigir a una familia un 50% de lo que gana es una barbaridad y que realmente no lo necesitan.

El Sindicat de Llogateres ya ha reclamado medidas al Govern para proteger a los inquilinos. / Manu Mielniezuk / MANU MIELNIEZUK

El Govern se defiende asegurando que, donde se ha aplicado esta medida, la oferta ha bajado y el precio se mantiene o sube.

Hay datos reales y, aun así, se genera desinformación para evitar un cambio de modelo. Hace quince días, el INE publicó los datos sobre la subida de los alquileres y las comunidades donde menos habían aumentado eran Ceuta, Melilla y Asturias, por razones económicas, y después Cataluña, que era la cuarta donde menos habían subido desde 2024. Esos son los datos. Es cierto que algunos, al ver limitados sus ingresos, han optado por buscar alternativas como el alquiler temporal para seguir ganando el mismo dinero que antes. Por eso, creemos que hay que intentar abolir los pisos turísticos: las viviendas tienen que ser para los residentes.

¿Usted aboga directamente por abolir los pisos turísticos?

Sí, tenemos que recuperar barrios y pueblos; ya hay suficiente espacio destinado al turismo.