Él nuevo portavoz del Sindicat de Llogateres de Mallorca: «Si no nos queda más remedio que construir en rústico, como mínimo el 100% de la vivienda debería ser pública»

La rabia y la impotencia que ha provocado la crisis de la vivienda, que expulsa a miles de mallorquines de su hogar, ha sido el germen del Sindicat de Llogateres de Mallorca. Nacido este mes siguiendo la estela del sindicato catalán, el colectivo quiere dar calor, fuerza y unión a los inquilinos que deben partir de sus casas y que sienten que están perdiendo una partida que nunca quisieron jugar. Óscar Martínez (sa Pobla, 1970), es uno de sus portavoces

-¿Cuáles son los perfiles más afectados por esta crisis de la vivienda?

-El problema es tan grande que el perfil de afectados es enorme. Afecta incluso a personas que tienen buenos trabajos. Aun así, hay tres colectivos que merecen una atención especial. Uno es la gente que ha trabajado toda la vida y que, al acercarse a la jubilación, sabe que no podrá quedarse en su barrio. Otro son las madres solteras con niños pequeños. Y el tercero es la gente joven, que no puede empezar un proyecto vital y tiene que seguir viviendo en casa de sus padres o marcharse fuera.

-Una nueva fuga de cerebros...

-Estamos coartando la Mallorca del futuro para obtener beneficios exagerados.

-Inmigración rica, inmigración pobre: todo el mundo viene a vivir a Mallorca, ¿vamos a tener que construir más?

-Construir no es la solución en una isla limitada, con un entorno natural que es la principal fuente de recursos de nuestra economía. Nos va la vida en ello. No podemos buscar soluciones destruyendo la isla y construyendo más y más. Si los pisos turísticos se destinaran a residentes, se liberaría una enorme cantidad de vivienda. Hay que preguntarse cuántas casas tenemos en Mallorca y si realmente es necesario construir más, cuando ya existe un gran porcentaje de pisos vacíos. Hay vivienda para todo el mundo en Mallorca, solo falta voluntad política

-Vamos a un ritmo de 15.000 nuevos vecinos al año.

-Si es así, es evidente que no cabremos. Pero debemos preguntarnos por qué viene esta gente. Este cambio que pedimos es un cambio en el modelo de vivienda, ligado a un cambio del modelo económico. Si creamos una sociedad que no dependa solo de mano de obra barata a la que se le paga lo que sea, que ocupa espacio durante un tiempo y se va, iremos solucionando problemas.

-¿Y si, aun así, no para de crecer la población en Mallorca?

-Si no nos queda más remedio que construir en rústico, como mínimo el 100% de la vivienda debería ser pública y, si es de alquiler, mejor.

-Vox ya consiguió del PP que, en la ley que permite construir en áreas de transición (suelo rústico), hasta el 25 % de las edificaciones puedan venderse a precio libre.

-Qué esperar de un partido político cuya portavoz (Manuela Cañadas) tiene una inmobiliaria.

-La ciudadanía ya no sabe a quién votar para que le pueda solucionar un problema de vivienda que lleva muchos años arrastrándose

-Los mismos políticos que dicen que la situación es inevitable y deben solucionar el problema de la vivienda también participan del negocio. Ha llegado un momento en el que no podemos seguir esperando que la política nos solucione el problema. Tenemos que salir a la calle a reclamar políticas sociales, no esperar que ellos nos den las soluciones. El cambio tiene que venir de abajo a arriba.