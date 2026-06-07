Mallorquines al encuentro de León XIV en Madrid: "Cuando vives una experiencia así es como si la fe se reavivara"

"Ha sido una experiencia muy chula, muy próxima y esperanzadora". Así resume Gaspar Thomàs la experiencia vivida este fin de semana en Madrid, donde, junto a otros 300 mallorquines, ha podido ver de cerca a León XIV en la vigilia de oración y la misa oficiadas por el Santo Padre ante cientos de miles de personas. Allí también estaba el Obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, quien ha destacado desde la capital que "el Papa ha mostrado la verdad del Evangelio con sencillez, claridad y contundencia".

Diario de Mallorca ha recogido el testimonio de varios jóvenes mallorquines que este fin de semana han querido acompañar al Pontífice durante su visita a la capital. Aunque comparten la misma fe, la viven desde realidades muy distintas. Por un lado, Thomàs, un veinteañero que se ha desplazado a Madrid junto a sus padres y hermanos para participar en una experiencia que considera parte natural de su vida familiar y religiosa. Por otro, Waad Odesh, un joven seminarista iraquí residente en Mallorca, ha acudido acompañado de otros compañeros de formación para vivir de cerca el encuentro con el Papa y reforzar una vocación que espera culminar algún día con el sacerdocio.

Thomàs llegó a Madrid el viernes por la mañana junto a sus padres y sus tres hermanos. La familia, vinculada al Camino Neocatecumenal, llevaba meses preparando el desplazamiento. "Todos mis hermanos y yo estamos con exámenes, pero dijimos que esta experiencia no la podíamos perder", explica. Durante su estancia han sido acogidos en una parroquia madrileña y han participado en los actos organizados con motivo de la visita papal. Para este joven mallorquín, el encuentro le ha generado una sensación de cercanía y optimismo: "Fue una experiencia muy chula, muy próxima y esperanzadora. Al menos para mí fue un momento de alegría y de ilusión".

Thomàs reconoce que la experiencia ha servido para fortalecer sus convicciones religiosas. "Es verdad que en este camino de fe hay muchas dudas y altibajos, pero cuando puedes vivir experiencias así es como si la fe se reavivara". Entre los recuerdos que se lleva de Madrid destaca la imagen de miles de jóvenes reunidos por una misma motivación. "Ver a tantos jóvenes moviéndose para seguir a Jesús, ver que hay muchos más jóvenes que viven la fe y comparten tus ideales, te da mucha ilusión", celebra.

Gaspar Thomàs, junto a su familia en Madrid. / DM

También ha seguido con atención algunos de los mensajes lanzados por León XIV durante su estancia en Madrid. Entre ellos, las referencias a la inmigración. "Estoy de acuerdo en que todos somos personas, todos somos humanos y tenemos espíritu, y que debemos acogernos unos a otros", afirma.

"Los jóvenes no estamos solos, somos muchos"

La experiencia, aunque experimentada desde la misma fe, ha sido distinta para Waad Odesh, seminarista iraquí afincado en Mallorca. Él viajó a Madrid junto a cerca de 40 jóvenes y compañeros del seminario, con quienes ha participado en la vigilia celebrada el sábado y en la misa presidida por el Papa. El grupo llegó el viernes y se ha alojado en la parroquia Hispanoamericana de la Merced.

"Lo hemos vivido con mucho fervor y alegría", resume. De todo lo escuchado durante el fin de semana, hay una frase del Pontífice que se le ha quedado grabada: "Que seáis esa chispa de una nueva humanidad". Para Odesh, ese mensaje ha atravesado buena parte de las intervenciones del Papa. "Nos habló de una humanidad digna y justa, una humanidad que tiene corazón y que palpita", cuenta.

El seminarista interpreta las palabras de León XIV como una llamada a la responsabilidad personal y colectiva. "La misión que nos ha dado es ser humanos, hombres y mujeres de carne y hueso, no solo apariencia; personas que buscan la justicia, que buscan una vida honesta y recta. Ser humanos como Cristo, que es el hombre perfecto".

Más allá de los mensajes concretos, Odesh destaca el impacto que tuvo compartir la experiencia con miles de jóvenes llegados de distintos lugares. "Ver la cantidad de jóvenes que había nos ha hecho ver que no estamos solos, que somos muchos", reconoce. A su juicio, el viaje les permitirá regresar a Mallorca "con esperanza y fuerza para seguir adelante" y compartir lo vivido con quienes no pudieron acudir. "Sin presionar a nadie, sino con sentido, con amor y con caridad", explica, y añade: "A veces no necesitamos palabras; el hecho de probar y hacer las cosas marca mucho y ayuda a la vida".

Antes de emprender el regreso, el joven seminarista sintetiza así el significado de la visita: "Jesús sigue caminando hoy a nuestro lado y nunca nos deja abandonados. A través de la presencia del Papa, de la comunidad y de la Iglesia, que es una comunidad viva, siempre está presente y nos anima".

Armengol recibe al Papa este lunes

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, recibirá este lunes a León XIV en el Palacio de las Cortes, donde el Pontífice pronunciará un discurso histórico ante diputados y senadores, el primero de un Papa ante las Cortes Generales española. La socialista participó ayer en la bienvenida al Santo Padre en el Palacio Real, aunque será mañana cuando formará parte de uno de los acontecimientos más esperados de la visita del Pontífice a España.

Por otro lado, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha participado este domingo en la misa del Corpus presidida por el León XIV en la capital. En un mensaje en redes sociales, la líder del Ejecutivo autonómico ha calificado la cita como "un momento único que ha reunido a más de un millón de personas con un sentimiento compartido".

La presidenta Prohens en Madrid junto Gerard Villalonga (izquierda), obispo de Menorca, y Vicent Ribas (izquierad), obispo de Ibiza. / DM

Prohens ha destacado como "especialmente emocionantes" las palabras del Pontífice sobre la profunda fe que sigue viva en España y poder ver las calles de Madrid llenas de jóvenes. La presidenta se ha mostrado agradecida y emocionada por haber podido representar a Baleares este "momento histórico".