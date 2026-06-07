Todo listo para la gran manifestación antimasificación de Mallorca: "Es un verano decisivo"

Todo listo para la gran manifestación antimasificación organizada por el colectivo Menys Turisme Més Vida para el próximo 26 de julio en Palma. En medio de una marea de turistas, con tres grandes cruceros como telón de fondo, los convocantes han expuesto este mediodía a los pies de la Catedral de Mallorca los motivos que han llevado a las más de cincuenta entidades implicadas en la protesta a pedir a la ciudadanía que se movilice para "colapsar Palma" a finales del próximo mes: "Será un verano difícil para ser mallorquín. Debemos defender el derecho a vivir en una isla que se ha convertido en un parque temático".

Menys Turisme Més Vida, representado ante los medios de comunicación por los activistas Dani Comas y Cristina Vaquero, ha marcado en rojo la temporada turística de este 2026 al tratarse de la última antes del período electoral de 2027. "Es un verano decisivo", han asegurado, al tiempo que han señalado directamente tanto a la presidenta del Govern, Marga Prohens, como al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como máximos responsables de la intensa saturación que oprime a la isla año tras año por aplicar un discurso de "falsa contención".

"Los gobiernos de Llorenç Galmés, Marga Prohens y Pedro Sánchez siguen apostando por el crecimiento turístico, la promoción y la desrregulación para favorecer intereses económicos mientras la población residente sufre una crisis de vivienda sin precedentes y una degradación progresiva de sus condiciones de vida", han criticado desde la plataforma, que también ha tildado la anunciada ley para limitar la entrada de vehículos en la isla como un "anuncio vacío".

Los convocantes, acompañados durante la rueda de prensa por representantes de sindicatos, activistas, políticos y miembros de entidades ecologistas, entre otros, también han querido alertar del impacto que tendrá sobre Mallorca el eclipse solar total que tendrá lugar el próximo 12 de agosto, un evento que ha provocado que muchos hoteles hayan colgado el cartel de 'completo' durante esas fechas. "El eclipse se ha incorporado a la maquinaria promocional de la industria turística como una oportunidad de negocio que se prevé que sobrepase todos los límites de presión humana, además de la ocupación de hoteles, carreteras y espacios públicos", han criticado.

Los convocantes han rechazado al mismo tiempo que el malestar social generado por la masificación turística sea canalizado por discursos reaccionarios que señalan a "falsos culpables" mientras protegen los intereses económicos de los responsables. La plataforma ha anunciado un verano "más combativo" y ha adelantado que antes de la manifestación del 26 de julio -Plaza España, 19:00 horas- se sucederán otras acciones contra la saturación.

A juicio de los convocantes, el malestar social ya no se concentra únicamente en los meses de verano, sino que a diario se publican noticias sobre la destrucción del territorio, la saturación de los servicios públicos, la crisis de la vivienda, el colapso de las infraestructuras o la dificultad creciente para construir un proyecto de vida en Mallorca. "Estos problemas ya no son percibidos como episodios puntuales, sino como consecuencia directa de un modelo económico que ha convertido el crecimiento turístico en un objetivo en sí mismo", han indicado.

Menys turisme, més vida ha apuntado a los efectos de la masificación turística sobre la emergencia habitacional y ha alertado del "secuestro" del parque de viviendas por parte de los fondos buitre y los alquileres turísticos, que hace subir los precios. "Turistas y expats compran y se alojan en viviendas de lujo donde derrochan nuestros recursos, mientras las personas que trabajan en el sector turístico se ven obligadas a vivir en autocaravanas, tiendas de campaña o barracas sin agua y sin luz", han apuntado.