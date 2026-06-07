El Joch de Ministrils se sube al balcón de la Catedral de Mallorca para "llamar a fiesta" por el Corpus Christi

Los sones del Joch de Ministrils han vuelto a resonar este domingo por la tarde desde uno de los rincones más emblemáticos de la Catedral de Mallorca. Con motivo de la celebración del Corpus Christi, la formación ha ofrecido una intervención desde el balcón situado sobre el portal mayor de la Seu, recuperando una tradición histórica estrechamente vinculada a esta solemnidad religiosa.

La actuación ha tenido lugar poco antes del inicio de la eucaristía, cuando la luz del atardecer comenzaba a teñir de tonos dorados la fachada principal del templo. Desde el balcón, los músicos han interpretado varias piezas para recuperar la antigua función de los ministriles de "llamar a fiesta", anunciando el inicio de la celebración e invitando a fieles y visitantes a participar en ella.

El Joch de Ministrils, documentado en Mallorca desde 1595, estuvo ligado durante siglos a las festividades del Corpus Christi en la Catedral. Su presencia formó parte habitual de estas celebraciones hasta su desaparición en 1879. Recuperado recientemente, el conjunto vuelve a desempeñar el papel que tuvo históricamente dentro de una de las solemnidades más destacadas del calendario litúrgico.

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Tras la actuación desde la fachada principal de la Seu, la celebración ha continuado con la eucaristía y la posterior procesión del Corpus por las calles del centro histórico de Palma, en la que también participa la formación musical.