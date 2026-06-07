El Consell de Mallorca crea 'Somos familia', un programa para acompañar en la crianza y la educación de los niños

El Consell de Mallorca ha puesto en marcha 'Somos familia', un nuevo programa pensado para apoyar a las familias y acompañarlas en los retos de la crianza, la educación y la convivencia familiar. La iniciativa, según ha informado la institución insular en un comunicado, nace con la voluntad de convertirse en un espacio de referencia para las familias mallorquinas, ofreciendo herramientas, orientación y recursos prácticos para afrontar con mayor confianza el día a día.

'Somos familia' combinará formaciones, charlas y talleres prácticos sobre crianza, educación, salud y desarrollo infantil, así como espacios de encuentro donde las familias podrán compartir experiencias y aprender unas de otras. Además, pretende favorecer la creación de redes de apoyo y reforzar los vínculos entre familias de Mallorca.

Se basa en la parentalidad positiva, la crianza compartida y la corresponsabilidad, promoviendo una educación basada en el afecto, el respeto y la comunicación. También incorpora una perspectiva integradora y trabaja para fomentar entornos familiares más saludables, seguros y afectivos. "Las familias son el primer espacio de aprendizaje, protección y desarrollo de los niños y niñas. Con 'Somos familia' queremos estar a su lado, ofreciéndoles herramientas, orientación y apoyo para que puedan afrontar la crianza con mayor confianza y seguridad", ha explicado el conseller de Presidencia, Antoni Fuster. El programa, ha añadido Fuster, es una apuesta clara del Consell de Mallorca para acompañar a las familias y reforzar su papel fundamental en el presente y el futuro de los niños y niñas.

El programa nace con vocación de continuidad y con el objetivo de llegar progresivamente a más municipios y a diferentes realidades familiares. Las primeras acciones estarán dirigidas a familias con niños y niñas de cero a seis años y abordarán aspectos fundamentales de la crianza y el desarrollo infantil.

El programa se irá desarrollando y ampliando progresivamente para dar respuesta a las necesidades de la realidad diversa que conforma la sociedad mallorquina, adaptando sus actuaciones a los nuevos retos y necesidades de las familias.

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Entre las primeras temáticas que se abordarán se encuentran la autonomía y la autoestima de los más pequeños, la gestión de rabietas y conductas difíciles, la alimentación saludable, la disciplina positiva, la conciliación y la corresponsabilidad familiar. También se incluirán talleres prácticos sobre primeros auxilios pediátricos, prevención de accidentes domésticos y fomento de la lectura desde las primeras edades.