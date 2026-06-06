El senderismo en Mallorca atrae a más de 17.400 personas en primavera, un 8% más que el año anterior

El interés por el senderismo y el turismo de naturaleza en Mallorca continúa creciendo. La red de refugios del Consell de Mallorca ha recibido un total de 17.443 visitantes durante la temporada alta de primavera, comprendida entre los meses de marzo, abril y mayo, frente a las 16.138 plazas ocupadas en el mismo periodo de 2025. El dato supone un incremento del 8 % y confirma la tendencia al alza de este tipo de turismo en la isla.

En términos de ocupación, el aumento se traduce en 1.305 pernoctaciones más que el año anterior en los meses de mayor afluencia, consolidando el atractivo de la red de refugios para excursionistas y amantes de la naturaleza.

Por alojamientos, los datos de ocupación entre marzo y mayo reflejan 3.753 estancias en So n’Amer, 3.085 en Tossals Verds, 2.821 en Galatzó, 2.694 en Muleta, 2.626 en Can Boi, 2.304 en Pont Romà y 150 en Coma d’en Vidal. Los siete refugios que gestiona el Consell de Mallorca están ubicados en fincas públicas y ofrecen un total de 264 plazas.

Durante una visita al refugio de Galatzó, el vicepresidente segundo y conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, destacó "la excelente temporada de primavera de este año, que confirma la buena acogida que tienen estas instalaciones para los miles de visitantes nacionales e internacionales que quieren conocer los tesoros que ofrece la Serra de Tramuntana: tradición, naturaleza y paisaje".

Junio consolida su crecimiento

Las reservas para el mes de junio apuntan a una prolongación de la temporada alta y refuerzan una tendencia que se viene observando en los últimos años: la equiparación progresiva de este mes a los periodos tradicionalmente más concurridos por los senderistas.

En concreto, las reservas registradas para junio alcanzan las 3.924 plazas ocupadas, frente a las 3.042 contabilizadas en el mismo mes de 2024, lo que representa un incremento del 29 %. Junto a la primavera, los meses de octubre y noviembre continúan siendo los periodos de mayor demanda en la red de refugios, con niveles de ocupación que se aproximan al lleno total.

Cerca de 3.000 escolares participan en actividades en los refugios

A los 17.443 excursionistas alojados en los refugios entre marzo y mayo se suman 2.981 estudiantes de centros educativos de Mallorca que han pernoctado en estas instalaciones durante el curso 2025-2026 a través de las distintas iniciativas educativas impulsadas por el Consell de Mallorca.

Entre ellas destaca el programa ‘Una Nit a la Serra’, en el que han participado 1.204 alumnos de Educación Primaria procedentes de 39 centros educativos de la isla. La iniciativa permite al alumnado disfrutar de una experiencia educativa y de convivencia en plena naturaleza mediante una estancia nocturna en el refugio de Galatzó.

Asimismo, otros 1.192 escolares han visitado alguno de los refugios de montaña gestionados por la institución insular dentro de las actividades promovidas por el Consorcio Serra de Tramuntana. A esta cifra se suman 558 alumnos que han participado mediante reservas directas realizadas por diferentes colegios e institutos privados de Mallorca.