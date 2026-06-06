PSOE y Més votan a PP/Vox

Aunque las elecciones de mayo de 2027 están decididas de antemano a favor de las ultraderechas, cabría exigir un mínimo de combatividad a las presuntas izquierdas de PSOE y Més. Votar de antemano y con los brazos abiertos a PP/Vox en una fantasmagórica reducción de coches, que no eliminará ni uno solo durante la presente legislatura, supone un ridículo excesivo incluso para el nivel habitual de socialistas y ecosoberanistas.

Ayer mismo, el conseller insular Fernando Rubio acusaba en estas páginas a PSOE y Més de que «en ningún momento pusieron en marcha (la reducción de vehículos) durante las dos últimas legislaturas». Como premio a los reproches, la izquierda señala a los votantes que la única opción es PP/Vox. Cati Cladera refrenda su nulidad en el adiós, el líder mallorquín ecosoberanista se largó a montar un agroturismo.

Se desvanece así el consenso de que era imposible encontrar una izquierda más cobarde que en los años ochenta. Como muestra de agradecimiento, Marga Prohens debería reservar en su próximo Govern sendas conselleries para PSOE y Més, que convivirán sin problema con la vicepresidencia y los tres departamentos de Vox, igual que en Castilla o León.