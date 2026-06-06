Prohens da la bienvenida a León XIV en el inicio de su viaje apostólico por España: "Gracias por venir"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha participado este sábado en la ceremonia de bienvenida al Papa León XIV al inicio de su viaje apostólico a España. La líder del ejecutivo autonómico ha viajado este fin de semana a Madrid para formar parte de la recepción que las principales autoridades del Estado han brindado al Papa en el Palacio Real. Prohens, junto al resto de presidentes autonómicos, ha desfilado en el pasamanos; entonces, el Rey Felipe VI, a su llegada, le ha comentado a León XIV: "La presidenta de Baleares", a lo que ella, tras un apretón de manos, le ha respondido: "Bienvenido Santo Padre. Gracias por venir".

En un mensaje difundido en redes sociales, Prohens ha calificado la visita como "un acontecimiento histórico y una oportunidad para poner en valor los profundos vínculos entre España y la Santa Sede, así como los principios del humanismo cristiano que han contribuido a la construcción de la tradición cultural y social".

La líder del Ejecutivo autonómico ha destacado valores como la dignidad de la persona, la solidaridad, la concordia, el diálogo y el compromiso con el bien común. Asimismo, ha subrayado las palabras del rey Felipe VI durante el acto de bienvenida, en las que señaló que la fe católica está profundamente arraigada en España y que sin ella no se entenderían la historia y la cultura del país. Según Prohens, esta reflexión invita a reconocer la huella que dichos valores han dejado en la identidad colectiva.

La presidenta del Govern ha deseado al Pontífice una estancia fructífera y que estos días de encuentro contribuyan a fortalecer los valores de entendimiento, cooperación y paz.

Armengol dará su discurso el lunes

La visita del Papa a España tendrá también protagonismo balear en el Congreso de los Diputados. El próximo lunes, la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, será la encargada de pronunciar el discurso de bienvenida a León XIV en el Salón de Plenos antes de la intervención del Pontífice, en su condición de jefe del Estado del Vaticano. Será la primera vez que un Papa pronuncie un discurso ante las Cortes Generales.

Además, más de 300 mallorquines participan en las distintas celebraciones previstas durante el viaje apostólico de León XIV a España, que se prolongará hasta el 12 de junio con etapas en Madrid, Barcelona y Canarias.

Imagen de los jóvenes que este fin de semana han viajado a Madrid para ver al Papa. / DM

Los peregrinos acudirán organizados en distintos grupos y realidades eclesiales de la diócesis de Mallorca, entre ellas la Delegación de Pastoral de Juventud del Obispado de Mallorca, comunidades del Camino Neocatecumenal, grupos vinculados a los Jesuitas, los Teatinos y el Opus Dei, además de otros fieles que se desplazarán por iniciativa propia.

Por su parte, el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, participará en la totalidad del viaje apostólico y acompañará al Santo Padre en los actos programados en Madrid, Barcelona y Canarias.