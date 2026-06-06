Los taxis de Sóller y Fornalutx quieren sumarse al área compartida de Palma que funciona desde el día 1

La creación de un área de carga de pasajeros conjunta de los taxistas en los municipios de Palma, Calvià, Llucmajor, Marratxí, Puigpunyent, Esporles, Bunyola, Valldemossa y Deià, que está operativa desde el pasado día 1, no solo está teniendo un funcionamiento óptimo y sin incidentes, sino que además están tramitando sumarse a la misma los vehículos de Sóller y Fornalutx, según destaca el presidente de la patronal mayoritaria en el sector (Taxis-Pimem), Gabriel Moragues.

Hay que recordar que la condición para que uno de estos vehículos pueda cargar pasaje fuera de su municipio es que no haya taxis de la zona suficientes para dar ese servicio.

Este representante del sector pone en valor los buenos resultados que se están consiguiendo con una medida que en buena parte de los casos está permitiendo que un taxi que cambia de municipio dentro de ese área de carga compartida pueda regresar a su zona con nuevos pasajeros, algo que se considera especialmente importante ante los problemas de falta de fluidez del tráfico que ya se está registrando en la isla.

Servicio y rentabilidad

Como ejemplo de este último punto, señala que algunos de estos vehículos están necesitando casi hora y media para ir de Calvià al aeropuerto de Son Sant Joan y volver a su población, unas situaciones que se van agravando a medida que se alcanza los meses punta del verano. Con esta colaboración se mejora tanto el servicio que se presta como la rentabilidad del taxi, según se destaca.

Moragues pone de relieve que se ha creado un grupo de seguimiento sobre el funcionamiento de esta colaboración entre nueve municipios, y que durante estos primeros días no se han producido quejas.

Esta medida se está viendo reforzada al ir agrupándose buena parte de estas poblaciones en la misma emisora o bajo la misma aplicación (Taxiclick). En concreto, Puigpunyent, Bunyola, Esporles y Deià están ya bajo el amparo de la misma emisora de Palma y Llucmajor (Radio Taxi), mientras que Calvià hace uso de la citada aplicación, con la ventaja de que esta última está vinculada a Pidetaxi, de amplia implantación en el resto del país.

Prueba de este buen funcionamiento son las conversaciones que se están manteniendo con los taxistas de Sóller y Fornalutx para pasar a formar parte de este área de carga de pasajeros compartida, que deberá registrar la correspondiente aprobación de sus plenos municipales.

Hay que recordar que en el norte de la isla existe otra de estas áreas, que agrupa a una docena de municipios, aunque de menor impacto por las diferencias entre la población de ambas zonas.

Gabriel Moragues, presidente de Taxis-Pimem / G. Bosch

Sobre este punto, Gabriel Moragues recuerda que el Govern ha adquirido el compromiso de elaborar el reglamento que permita de cara al verano del año que viene que toda Mallorca forme un área de prestación conjunta, fijando las medidas necesarias para asegurar que los taxis de las pequeñas poblaciones no dejen sin servicio a su municipio para irse a otros con mayor demanda.

Transporte irregular

Por otro lado, el presidente de la citada patronal señala que la temporada se ha iniciado con un fuerte aumento de los vehículos que acuden al aeropuerto de Son Sant Joan para desarrollar servicios de carácter irregular, buscando captar clientes como si se tratara de taxis.

Este problema, que se viene registrando desde hace años, ha derivado en algunas ocasiones en enfrentamientos directos entre taxistas y los conductores de los minibuses que buscan esa captación.

El aumento detectado durante las últimas semanas se achaca al «efecto llamada» que se ha generado tras temporadas en las que buena parte de la actividad irregular se ha desarrollado impunemente.

Sin embargo, Moragues añade que la preocupación en torno a esta materia es relativa desde el momento en el que el Govern balear presentó el pasado día 1 las medidas que se van a adoptar para combatir el intrusismo, y que entre otras contemplan la prohibición de que puedan estacionar en aeropuertos y puertos los minibuses, autobuses y vehículos de alquiler con conductor (VTC) que no hayan sido precontratados previamente.

El presidente de Taxis-Pimem pone en valor que la captación ilegal de clientes va a ver incrementada la cuantía de las sanciones que se les pueden aplicar para pasar a moverse entre los 6.000 y los 12.000 euros.

Moragues opina que el Ejecutivo balear ha aceptado endurecer las medidas en esta materia al ser consciente de que ese «efecto llamada» estaba impulsando un fuerte aumento de las irregularidades, y destaca que entrarán en vigor en pocos días una vez sean publicadas en el Boletín Oficial de Balears (BOIB).