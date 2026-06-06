Helena Kirchner y Mateu Riera: "La cerámica nos dice más de los musulmanes de Cabrera que los restos de las casas"

Antes de coincidir en esta investigación en el Parque Nacional de Cabrera, Helena Kirchner y Mateu Riera coincidieron en los años 2009 y 2010 como codirectores en la excavación de una pequeña cueva en el Puig d’en Xoroi, en Artà, donde tras la conquista de Madina Mayurqa, el rey Jaime I y sus tropas asediaron y capturaron a un grupo de musulmanes a la fuga. Kirchner es Catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona y doctora en Historia Medieval. Y Mateu Riera, profesor asociado del mismo centro, medievalista y uno de los arqueólogos que mejor conoce el pasado de Cabrera.

¿Por qué se eligió Cabrera para integrar la investigación sobre su pasado islámico en un estudio europeo sobre la revolución verde que esa cultura introdujo?

(Helena Kirchner) Diría que no hay un motivo único. El yacimiento ya era conocido, pero no se habían realizado todavía excavaciones arqueológicas, aunque existía un interés por investigar ese pasado andalusí de la isla. Y a partir de ahí surgió la oportunidad de integrarla en una investigación europea más amplia. Nos interesó el caso de Cabrera para estudiar la gestión agraria, la dieta, la agricultura, la ganadería de esa comunidad.

(Mateu Riera) Estudiando desde 1999 el monasterio bizantino de Cabrera localizamos también abundante cerámica de época islámica, con muchas muestras cogidas relacionadas con la agricultura, la ganadería y el medio natural de aquella comunidad de monjes. Y para este proyecto que lidera Helena era importante comparar el periodo islámico con lo que había ocurrido antes y después, al menos poder comparar dos etapas para descubrir si se había producido esa revolución verde.

Están hablando de asentamientos de diferentes culturas en Cabrera, de comunidades, cuando creíamos que era una isla aislada e inhóspita, solo un lugar de paso.

(H.K) Es una isla pequeña que sirve de refugio a navegantes, pero donde también se ha dado cobijo a comunidades, pero de una forma irregular tras el asentamiento bizantino. Esta comunidad islámica dependía de la comunicación con Mallorca. La proximidad la hizo viable. Es una comunidad que trabaja la tierra en los terrenos vinculados a sa Font, porque sin agua no existe ocupación, complementando la agricultura con una gestión ganadera.

(M. R) Cabrera está en el centro de las rutas más transitadas de esta época en el Mediterráneo, también de las rutas de la expansión islámica. Y cuenta con las condiciones necesarias para ser más que un lugar de paso, pues posee un buen puerto natural y una fuente de agua.

¿Y qué es lo más importante que han hallado en esas dos campañas llevadas a cabo hasta ahora?

(H.K) A veces lo más importante de una excavación arqueológica es lo menos vistoso. Y esta será una investigación larga sobre un asentamiento que se abandona en el siglo XII, antes de la conquista, por las propias dificultades con las que se encuentra, aunque la isla sigue siendo frecuentada, según sabemos por el material cerámico. Hay dos estructuras construidas que se están estudiando, así como la fauna, principalmente cabras y ovejas, muy características de los asentamientos islámicos, así como aves y algún molusco que al parecer también formaron parte de sus dieta.

El primer yacimiento islámico de Cabrera, descubierto bajo una barraca de soldados de Napoleón /

(M. R) La primera estructura la descubrimos en la primera campaña gracias a dos catas realizadas bajo una barraca de los soldados napoleónicos. La segunda, que está más arriba, la localizamos este año. Pero no es tanto la forma de construir como los materiales hallados en la excavación lo que más nos orienta, sobre todo la cerámica del servicio de mesa. Por ejemplo, la civilización islámica utiliza la cerámica vidriada, lo que la distingue de la bizantina. Un vidriado que se conserva bien y posee colores particulares. La forma también nos ayuda a datar, porque cambian las modas. Hemos encontrado restos de fauna, de lo que comían. Todavía no están analizados. Estamos encontrando restos de cabras y de ovejas, de gallos y gallinas. Y algún resto de cerdo también, que en principio sería bizantino, si eran buenos musulmanes. En esta cultura solo se permite comer un animal prohibido en caso de peligrar la subsistencia. Lo llamativo es que también hemos hallado los restos de pardelas que también comían, con marcas de carnicería en los huesos.

Restos talayóticos, romanos, bizantinos, islámicos, napoleónicos, como si la isla fuera una cebolla donde el estudio de cada capa descubre una nueva cultura.

(H. K) Lo de la piel de la cebolla es una imagen. Pero realmente no encontramos en la isla una superposición de culturas. Cada ocupación tiene unos criterios distintos de elección del terreno que algunas veces coinciden y otras no. En sa Font el motivo es claro, la cercanía del agua. Y por eso de una forma u otra se genera un arquitectura. Lo que unos construyen a veces otros lo reutilizan.

(M. R) Lo mejor de excavar en Cabrera es el buen estado en el que se encuentran las muestras que hallamos. Ahora estamos en proceso de estudiar todo lo que encontramos.

¿El principio de la ocupación islámica de Cabrera coincide con la de Mallorca?

(M.R) La influencia islámica de Balears empieza en el siglo VII, con la primer ataque. Los siglos del VIII al IX son lo más oscuros. Desde el 707 hasta el 902-903, que es cuando se produce la conquista, sabemos pocas cosas y las que sabemos están ligadas a acontecimientos bélicos. Parece que en este periodo oscuro empiezan a llegar los primeros musulmanes a Cabrera, pero no sabes cómo me gustaría poder responder con exactitud a esa pregunta con el análisis de loso restos encontrados en la isla, porque no hay fuentes escritas.

¿Como reciben el premio?

(H.K) Con una gran satisfacción. Porque es un galardón a la investigación y los arqueólogos a veces no somos percibidos como científicos al formar parte del ámbito de las humanidades.

(M.R) Ha sido una ilusión. Por el reconocimiento al trabajo realizado. Y porque muchas veces llaman más la atención las excavaciones cuando están ligadas a descubrimientos espectaculares. n