El experto en Física Ramón Oliver, durante una conferencia sobre cuatro siglos de descubrimientos solares : “El sol actualmente es muy dinámico, comparado con el de las culturas antiguas”

El Auditorio del Port Center de Palma acoge este viernes y sábado un ciclo de conferencias de divulgación científica centrado en los eclipses y otros fenómenos relacionados con el sol. La iniciativa está organizada por la Asociación Astronómica de Palma, la Sociedad de Historia Natural de las Baleares y la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Uno de los momentos más destacados de la jornada de este viernes fue la conferencia ‘Paparazzis estelares: cuatro siglos de chismes y secretos ocultos del sol’, impartida por Ramón Oliver, catedrático en Ciencias Físicas de la UIB.

Durante su intervención, Oliver ha explicado cómo la visión que la humanidad tenía del Sol cambió radicalmente. “El Sol actualmente es muy dinámico, comparado con el de las culturas antiguas”, ha afirmado el investigador al referirse a los descubrimientos realizados a partir del siglo XVII.

El físico ha recordado las observaciones de Galileo Galilei, quien descubrió “las montañas de la Luna, los satélites de Júpiter, las fases de Venus y, especialmente, las manchas solares”. Estos fenómenos demostraron que el sol no era “un astro perfecto e inmutable", como se pensaba hasta entonces.

Oliver también ha explicado que las manchas solares “cambian con el tiempo y que el sol tarda aproximadamente 27 días en completar una rotación”. También ha destacado las aportaciones de científicos como Heinrich Schwabe, quien detectó que las manchas solares siguen “ciclos periódicos de alrededor de diez años”, y Rudolf Wolf, que relacionó estos ciclos con “el aumento de las auroras boreales”.

La charla también ha abordado los avances en el conocimiento de la composición solar. Gracias al estudio de las líneas espectrales, se pudo demostrar que “el sol está rodeado por capas de gas”. Más adelante, la astrónoma Cecilia Payne revolucionó la astronomía al demostrar que “el sol está compuesto principalmente por hidrógeno y helio”, aproximadamente en una proporción “del 90% y el 10%”, respectivamente.

Mañana continuará el ciclo

Las conferencias continuarán este sábado, de 10 a 14:15 horas, con un bloque dedicado a la ciencia y la historia de los eclipses. El programa arrancará con una charla sobre la clasificación y los ciclos de periodicidad de los eclipses, a cargo de Ernesto Nicola, presidente de AstroMallorca. Posteriormente, tendrán lugar otras charlas que abordarán la relación entre los eclipses y la teoría de la relatividad general y los eclipses observados en otros mundos.

La segunda parte de la jornada estará centrada en Baleares, donde otros expertos explicarán qué son los eclipses y cómo observarlos de forma segura, repasarán el eclipse total de sol que pudo verse en Mallorca en 1905 y hablarán sobre los eclipses previstos en Baleares para los años 2026 y 2028. El acto terminará con una clausura a partir de las 14 horas.