La científica Anna Traveset, durante una jornada sobre sostenibilidad en Palma: “Las especies de las islas son más vulnerables a la llegada de depredadores o especies invasoras”

La asociación Eticentre ha celebrado este viernes una nueva edición de ‘Els dinars d’Eticentre’, con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. Para ello, ha tenido lugar una coloquio en el Real Club Náutico de Palma, bajo el título ‘¿Cómo pueden colaborar científicos y empresarios para mejorar el medio ambiente de Baleares?’. Este encuentro ha reunido a representantes del ámbito empresarial, científico y social para reflexionar sobre algunos de los principales desafíos ambientales que afrontan las Illes Balears. Además, ha contado con la participación de dos investigadores del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA), Anna Traveset y Víctor Vilarrasa.

Finalmente, el acto ha concluído con un almuerzo entre asistentes y ponentes, en un espacio destinado al intercambio de ideas y al establecimiento de nuevas colaboraciones. Con este encuentro, Eticentre pone el foco en la necesidad de fortalecer la cooperación entre la comunidad científica y el sector empresarial para avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

La fragilidad de la biodiversidad insular

La científica e investigadora Anna Traveset, quien recientemente ha sido galardonada con el Premio Nacional de Investigación por sus estudios sobre biodiversidad insular, ha destacado la importancia de este concepto, que, según explicó, "va mucho más allá de la simple riqueza de especies". La investigadora ha centrado gran parte de su exposición en “los ecosistemas insulares y en la vulnerabilidad de las especies que habitan las islas frente a la llegada de depredadores o especies invasoras”.

“Las especies de las islas son más vulnerables a que llegue de repente un depredador o una especie invasora, porque no han evolucionado defensas frente a ellos”, ha señalado. También ha explicado que algunas especies de reptiles insulares desempeñan un papel clave en la polinización de las plantas. Según ella, “las lagartijas que en el continente comen insectos, en las islas pasan a ser más herbívoras y facilitadoras de las plantas”.

La amenaza de los contaminantes emergentes

Por su parte, Víctor Vilarrasa ha abordado los problemas relacionados con “la contaminación del agua y la degradación de los acuíferos”. El investigador ha alertado sobre la presencia de “contaminantes emergentes”, sustancias químicas que pueden encontrarse en concentraciones muy bajas pero que tienen “efectos nocivos sobre el medio ambiente y la salud humana".

“Una pequeña parte de los millones de compuestos químicos que hemos creado puede ser cancerígena o afectar a la fertilidad”, ha asegurado el ponente. Además, ha destacado el papel del subsuelo como “filtro natural capaz de reducir parte de estos contaminantes” gracias a la acción de microorganismos presentes en los acuíferos.