USO y ANPE contraatacan al STEI y niegan las acusaciones de un pacto con la derecha: "Tienen que justificar su fracaso sindical"

Los sindicatos USO y ANPE han salido al paso de las acusaciones que lanzó ayer el STEI sobre un supuesto pacto entre ambas organizaciones para facilitar la entrada de ANPE en la Mesa General de Empleados Públicos de Baleares. Tanto USO como ANPE han rechazado de plano estas afirmaciones y han negado la existencia de cualquier acuerdo entre los dos sindicatos.

El secretario general de la Federación de Enseñanza de USO Baleares, Juan Carlos Lorenzo, preguntado por el asunto en una rueda de prensa esta mañana, ha negado que exista cualquier tipo de acuerdo de su sindicato con ANPE y ha atribuido las críticas del STEI a una estrategia para justificar su "pérdida de influencia" sindical.

"Nosotros ni tenemos ningún acuerdo ni ningún pacto", ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación. Según ha señalado, el origen de la polémica se encuentra en la convocatoria de elecciones sindicales para el colectivo de especialistas técnicos y personal vinculado al programa British Council, que hasta ahora carecía de representación sindical.

El secretario general de la Federación de Enseñanza de USO Baleares, Juan Carlos Lorenzo. / USO

Lorenzo ha defendido que fue USO quien impulsó el proceso electoral después de que otros sindicatos no lo promovieran y ha recalcado que finalmente ANPE y UGT obtuvieron representación. "STEI presentó candidatura pero no fue válida, por lo que no entiendo a qué vienen estas acusaciones de pactos", ha afirmado.

El dirigente sindical se ha mostrado especialmente crítico con el STEI: "Hay gente que tiene que justificar su fracaso sindical atacando al resto", ha afirmado. Según Lorenzo, las acusaciones responden a conflictos ajenos a la representación de los trabajadores y "demuestran que ese modelo de sindicalismo quizá no ha funcionado en este sector".

USO ha insistido además en que no comparte líneas de actuación con ANPE y ha asegurado que su ámbito de trabajo sigue centrado en la enseñanza concertada y en colectivos específicos de la educación pública, como el profesorado de Religión.

ANPE denuncia una campaña de descrédito

Por su parte, ANPE también ha salido al paso de las acusaciones mediante un comunicado en el que ha rechazado participar en lo que considera una "campaña de descrédito" sindical. El sindicato presidido por Víctor Villatoro asegura que está "sorprendido" por lo que interpreta como un intento de desprestigiar su labor y afirma que no entrará en "descalificaciones personales hacia representantes de otras organizaciones sindicales".

El presidente de ANPE, Víctor Villatoro. / ANPE

La organización ha reivindicado su independencia y ha atribuido su crecimiento en los últimos años al trabajo que han desarrollado en los centros educativos y en las mesas de negociación. "Para aumentar nuestra representación sindical no recurrimos a la confrontación ni a la descalificación", ha argumentado ANPE, que ha defendido una acción sindical "basada en el diálogo y la negociación".

En este sentido, recuerda que han alcanzado "acuerdos con gobiernos de distinto signo" cuando han supuesto mejoras para el profesorado y asegura que actualmente están centrados en culminar la negociación de los últimos puntos del acuerdo marco, así como en impulsar nuevas reivindicaciones, entre ellas un complemento de difícil cobertura para Mallorca, la recuperación íntegra de las pagas extraordinarias, la jubilación a los 60 años y la integración de todo el profesorado en el grupo A1.

Por otro lado, preguntada esta mañana por las acusaciones formuladas por su propio sindicato, la representante del STEI en la mesa de enseñanza concertada, Sandra Serra, ha evitado pronunciarse sobre la polémica. Serra se ha limitado a señalar que las declaraciones han sido realizadas por representantes del área de enseñanza pública del sindicato y ha remitido a los periodistas al secretario general de la organización para obtener más explicaciones.