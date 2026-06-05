The Champions Burger vuelve a Mallorca: fechas, ubicación y todas las novedades

Palma volverá a convertirse este verano en uno de los epicentros de la cultura burger. The Champions Burger, considerado el mayor festival de hamburguesas gourmet de Europa, desembarca en el Estadi Mallorca Son Moix del 20 de junio al 5 de julio con una edición especial que reunirá algunas de las hamburguesas más premiadas y demandadas de la historia del certamen.

Tras el éxito cosechado en Calvià en 2025, el evento regresa a la isla con una propuesta renovada que combina gastronomía, espectáculo y entretenimiento. La cita será además la única parada balear de la nueva ruta All Star, un formato que reúne a establecimientos que han destacado en las seis ediciones celebradas hasta la fecha.

Las mejores hamburguesas del festival

A diferencia de otros años, en esta ocasión no habrá competición. Todas las hamburgueserías participantes llegan a Palma con el aval de haber sido reconocidas entre las favoritas del público o premiadas en anteriores ediciones.

Los visitantes podrán degustar elaboraciones creadas con carnes prémium de origen certificado, cocinadas al momento, acompañadas de ingredientes y combinaciones que han marcado tendencia en el sector. Entre las propuestas figuran panes artesanales tipo brioche, versiones gratinadas con quesos italianos o recetas que incorporan productos como guanciale, pecorino, mermeladas gourmet o mayonesas especiales.

Nolito's y Smash Double, entre los nombres destacados

Uno de los principales reclamos será la presencia de Nolito's, la hamburguesería que dominó las competiciones celebradas en 2025 gracias a su atrevida 'Diamante Azul', una burger elaborada con carne smash madurada y servida en un característico pan brioche azul.

La representación mallorquina correrá a cargo de Smash Double Burger, establecimiento conocido por trabajar con carne madurada y picada al momento, además de elaborar sus propias salsas y combinar quesos seleccionados para potenciar el sabor de cada propuesta.

Una puesta en escena inspirada en el deporte

La organización promete una experiencia diferente a la de ediciones anteriores. El recinto contará con una ambientación inspirada en los grandes espectáculos deportivos, en consonancia con el escenario elegido: el estadio del RCD Mallorca.

El acceso será gratuito y los asistentes podrán recorrer los distintos food trucks mientras disfrutan de actividades y animación diseñadas para acompañar la experiencia gastronómica.

Llega 'The Champions Cheesecake'

La principal novedad de este año será The Champions Cheesecake, un nuevo espacio dedicado exclusivamente a las tartas de queso.

La propuesta reunirá a diez obradores especializados de distintos puntos de España que presentarán sus interpretaciones de este popular postre. Entre las variedades habrá recetas inspiradas en las tradiciones gallega, vasca, italiana o francesa, además de versiones innovadoras elaboradas con ingredientes como pistacho Dubai, filipinos, palomitas caramelizadas o salsa toffee.

El objetivo es trasladar al universo de las tartas de queso la misma filosofía que ha convertido a The Champions Burger en un fenómeno gastronómico de masas.

Un fenómeno con millones de seguidores

Desde su creación en 2018, The Champions Burger se ha consolidado como uno de los eventos gastronómicos más multitudinarios del país. Solo en 2025 reunió a más de ocho millones de asistentes en 57 ciudades y contó con la participación de unas 300 hamburgueserías.

Para 2026, la organización ha ampliado su recorrido hasta superar las 60 paradas y continúa su expansión internacional tras sus experiencias en Francia y Portugal. Además de la ruta All Star, el certamen incorpora este año nuevas rutas temáticas como The Big Game y California Dreaming.

Con esta nueva visita a Palma, Mallorca tendrá la oportunidad de probar algunas de las hamburguesas y tartas de queso que más éxito han cosechado en los últimos años y que han contribuido a convertir el festival en uno de los fenómenos gastronómicos más seguidos del momento.