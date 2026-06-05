El testamento solidario gana terreno en Baleares: las consultas se multiplican por ocho en cinco años

Cada vez más personas en Baleares se plantean dejar una parte de su patrimonio a causas sociales y medioambientales. Así lo reflejan los datos del último informe 'Testamentos con Impacto', elaborado por la plataforma Haz Testamento Solidario, que muestra un crecimiento significativo del interés por el denominado testamento solidario en el archipiélago.

Según el estudio, las consultas realizadas a las 28 organizaciones que forman parte de la plataforma han pasado de 17 en 2021 a 133 en 2025. Esto supone un incremento del 682% en apenas cinco años, una evolución que evidencia el creciente interés de la ciudadanía por esta forma de colaboración con entidades sin ánimo de lucro.

La tendencia también se observa en el número de personas que han comunicado a las organizaciones su decisión de incluirlas en su testamento. Entre 2021 y 2025 fueron 49 las personas que informaron de este gesto solidario, una cifra que representa un aumento del 12,5%.

Además, las entidades han aceptado un total de 20 testamentos solidarios en Baleares entre 2022 y 2025, un dato que ha crecido un 20% durante esos años. Para la plataforma, esta evolución confirma que el testamento solidario ha dejado de ser una opción excepcional para convertirse en una decisión cada vez más presente entre la población.

La portavoz de la plataforma Haz Testamento Solidario, Leyre Ayastuy, destaca que tanto los estudios internos de la organización como las llamadas recibidas por las entidades apuntan a que “el interés por esta vía de colaboración continúa aumentando en las islas”.

"Cada vez más personas se acercan a las organizaciones no lucrativas queriendo saber cómo pueden hacer para que su solidaridad trascienda y llegue a la sociedad", explica Ayastuy. Según señala, muchas personas descubren esta posibilidad “en momentos de reflexión sobre el futuro de sus bienes”, especialmente cuando carecen de familiares cercanos o se encuentran en situaciones de soledad.