El termómetro se recupera en Mallorca: así será el tiempo este fin de semana

El termómetro se recupera en Mallorca este fin de semana después de un viernes marcado por el descenso de las temperaturas diurnas, el viento del norte y nordeste y la alerta amarilla por fenómenos costeros en la costa norte y nordeste de la isla.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, el sábado llegará con cielo poco nuboso o despejado y con máximas en ascenso, una subida que podrá ser localmente notable en el norte de Mallorca. El domingo se mantendrá un ambiente estable, con nubes medias y altas y temperaturas en ligero ascenso.

Viento y mala mar

La jornada del viernes estará condicionada por la entrada de una masa húmeda desde el Mediterráneo, que dejará cielos nubosos o cubiertos al principio en Baleares. En Mallorca, la Aemet prevé cielo nuboso a cubierto, con precipitaciones en general débiles, aunque por la tarde tenderá a predominar el cielo poco nuboso.

El viento será uno de los factores más destacados del día. Soplará de norte y nordeste moderado, con intervalos de fuerte y rachas que podrán alcanzar localmente entre 60 y 70 kilómetros por hora. Durante la tarde girará a este flojo a moderado. La Aemet mantendrá la alerta amarilla en la costa norte y nordeste de Mallorca por fenómenos costeros adversos hasta las 14.00 horas de este viernes.

Las temperaturas podrían caer durante el día, especialmente en en el norte de la isla, manteniéndose por debajo de los 27 grados. No obstante ese descenso será el paso previo a la recuperación térmica prevista para el sábado, cuando las máximas volverán a subir en Mallorca.

El sábado suben las temperaturas

El sábado será la jornada más estable del fin de semana en la isla. La Aemet anuncia cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas por la tarde.

Las temperaturas nocturnas bajarán ligeramente, pero las diurnas irán en ascenso. La subida podrá ser localmente notable en el norte de Mallorca, precisamente la zona donde el viernes se espera el descenso más acusado.

El viento será de componente este flojo, con presencia de brisas costeras, por lo que el ambiente será mucho más tranquilo que el del viernes.

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Estabilidad

El domingo continuará la estabilidad en Mallorca, aunque con más nubosidad. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología apunta a cielo nuboso con nubes medias y altas, temperaturas en ligero ascenso y viento del este y nordeste en general flojo, con algún intervalo de brisa por la tarde.