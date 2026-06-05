Sebastià Taltavull, obispo de Mallorca: "Si alguien se ha enriquecido es porque se ha apropiado de algo que es de otro"

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, reclama este jueves que los pobres estén "en el centro de la misión de la Iglesia" y advierte de que la pobreza y la exclusión social continúan creciendo en Baleares. Durante la presentación de la memoria anual de Cáritas Mallorca, Taltavull defiende que la atención a las personas vulnerables no puede quedarse en "un eslogan", sino que debe convertirse en "una opción personal" y colectiva.

El prelado lanza además una reflexión sobre la desigualdad económica y reivindica la dimensión social de la caridad cristiana. "La caridad es una forma de ejercer la justicia, no hablamos de beneficencia. Si alguien se ha enriquecido es porque se ha apropiado de algo que es de otro", afirma.

Taltavull denuncia que el actual volumen de pobreza es "muy alto" y continúa aumentando en las Islas. A su juicio, se trata de una "injusticia global y colectiva" que está desplazando a personas que hasta hace poco podían desarrollar su vida con normalidad. "Hay gente que estaba acostumbrada a vivir tranquilamente y ahora se ve expulsada", lamenta.

En este sentido, reclama soluciones estructurales y hace un llamamiento directo a las administraciones públicas. "Son las que pueden decidir en qué se invierte", señala. Como ejemplo de las situaciones que atienden las entidades sociales, relata el caso de una familia migrante con hijos a la que pretenden expulsar de una vivienda pese a haber pagado por ella después de ser acusada de ocuparla ilegalmente. "Son personas a las que se tiene que dar una solución", defiende.

El obispo también critica el gasto militar en los conflictos internacionales. "Cuando uno ve lo que se gasta en un dron para matar a gente en Ucrania o Palestina, causa escalofríos", asegura. A su juicio, esos recursos podrían destinarse a combatir el hambre y la pobreza. "Se podría haber paliado el hambre en el mundo", afirma.

Asimismo, vincula los movimientos migratorios con las desigualdades globales y las condiciones de vida en numerosos países. "Hay gente que tiene que salir de sus países porque están en situaciones lamentables", sostiene.

Durante su intervención recupera una homilía de Martin Luther King Jr. sobre la parábola del buen samaritano. Según explica, el samaritano no se pregunta cuál es la nacionalidad del herido ni qué consecuencias tendrá para él ayudarle. "No debemos preguntarnos qué nos pasará a nosotros, a nuestra economía, a nuestro bienestar o a nuestras propiedades si ayudamos, sino qué les pasará a ellos si no les ayudamos", afirma.

Para Taltavull, una sociedad basada en la justicia y la caridad permitiría construir una convivencia mejor. También reivindica la presencia de la Iglesia en ámbitos como la educación y la inserción laboral. "Nos planteamos cómo estar presentes en el mundo del trabajo e insertar personas en el mercado laboral", señala. En este contexto, plantea una pregunta: "¿Qué pasaría si cerrásemos los colegios que lleva la Iglesia?". Y concluye: "No desfallecemos porque creemos que tenemos que estar presentes y ayudar".