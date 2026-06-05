La sal invisible que amenaza el agua de Mallorca

El agua de las depuradoras en Baleares lleva sal. Mucha sal. Y esa sal, procedente de los sistemas de descalcificación convencionales de hoteles, viviendas y comunidades, está arruinando silenciosamente la posibilidad de reutilizarla para el riego, destruyendo praderas de posidonia en el litoral y filtrándose hacia los acuíferos del interior. "Es un problema invisible para la mayoría de la población, pero sus consecuencias son gravísimas para el ciclo del agua en las islas", advierte Mario Pérez, ingeniero de Aquateam, empresa especializada en tratamiento de agua en Mallorca con más de 30 años de actividad en Baleares.

Aquateam es representante oficial de marcas como el sistema de tratamiento de aguas Aquabion. / Aquateam

Los datos respaldan la alarma: cerca del 44% del agua residual tratada en Mallorca ha presentado niveles de salinidad superiores a los recomendados. El origen del problema está en la propia arquitectura del sistema: las estaciones depuradoras no están diseñadas para desalinizar. Toda la sal que llega al alcantarillado a través de los vertidos de salmuera se mantiene intacta en el agua ya depurada, inutilizándola para su reutilización agrícola y rompiendo el ciclo hídrico.

Calvià toma la delantera, pero no estará sola

Ante esta realidad, el Ayuntamiento de Calvià ha dado un paso que podría marcar el camino para el resto del archipiélago: una normativa que no permite el vertido de salmuera a la red de aguas residuales, dado que la sal destruye las bacterias biológicas imprescindibles para el proceso de depuración. La regulación solo admite evacuar salmuera si se deriva a la red de pluviales, una infraestructura que, sin embargo, no llega a todas las propiedades, haciendo inviable la solución en muchos casos.

"La normativa de Calvià es un punto de inflexión, y estamos convencidos de que otros municipios de Mallorca la adoptarán en los próximos años. La presión sobre los recursos hídricos es la misma en toda la isla, y las administraciones son cada vez más conscientes de ello. Es solo cuestión de tiempo", afirma Pérez. En ese escenario, propietarios, comunidades de vecinos y gestores hoteleros de toda la isla podrían verse obligados a adaptar sus instalaciones en un horizonte próximo, lo que convierte la anticipación en una ventaja competitiva y económica.

Aquabion es sistema de tratamiento que modifica de forma natural la estructura mineral del agua para evitar que la cal se adhiera a tuberías y sistemas de agua caliente. / Aquateam

La solución: descalcificadores sin sal

La respuesta que Aquateam propone para este escenario es Aquabion , un descalcificador sin sal que distribuyen como representantes oficiales y que ya han implantado en más de 30 hoteles de Mallorca, entre ellos establecimientos de cadenas como Barceló Hoteles, Alua y Hoteles Globales. A diferencia de los descalcificadores tradicionales, Aquabion modifica de forma natural la estructura mineral del agua para evitar que la cal se adhiera a tuberías y sistemas de agua caliente, sin emplear sal, sin productos químicos, sin consumo eléctrico y sin desperdiciar agua en el proceso.

Aquabion no emplea sal, productos químicos, consumo eléctrico ni desperdicia agua en el proceso. / Aquateam

"Es la única solución definitiva para cumplir con la normativa actual sin obras complicadas ni costes desorbitados. La instalación es inmediata y no genera ningún vertido problemático", explica Mario Pérez, quien recuerda que esta empresa de tratamiento de agua realiza auditorías y presupuestos sin compromiso para viviendas, comunidades y negocios turísticos.

Con las inversiones en renovación de redes logrando mejoras en los balances hídricos de Mallorca y Menorca durante 2024, la presión normativa y ambiental apunta en una sola dirección: acabar con los vertidos descontrolados que saturan las infraestructuras y comprometen el futuro del agua en las islas. "El problema lleva décadas ahí. Lo que ha cambiado es que ya no podemos ignorarlo", concluye Pérez.