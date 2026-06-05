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Prohens asistirá este sábado a la ceremonia de bienvenida al Papa León XIV en Madrid

Marga Prohens.

Marga Prohens. / Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

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EP

PALMA

La presidenta del Govern, Marga Prohens, junto con varios presidentes autonómicos, asistirá este sábado a la ceremonia de bienvenida al Papa León XIV, con motivo de su viaje a España.

El acto se celebrará a las 12.15 horas en el Palacio Real de Madrid, donde la presidenta y el resto de autoridades saludarán al Pontífice y a los miembros de la Familia Real.

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  • Marga Prohens
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