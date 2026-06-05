Prohens asistirá este sábado a la ceremonia de bienvenida al Papa León XIV en Madrid
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PALMA
La presidenta del Govern, Marga Prohens, junto con varios presidentes autonómicos, asistirá este sábado a la ceremonia de bienvenida al Papa León XIV, con motivo de su viaje a España.
El acto se celebrará a las 12.15 horas en el Palacio Real de Madrid, donde la presidenta y el resto de autoridades saludarán al Pontífice y a los miembros de la Familia Real.
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