Patronales y sindicatos mueven ficha para desencallar la crisis del 0-3 en Baleares

Los sindicatos y patronales de la enseñanza concertada de Baleares han dado este viernes el primer paso para negociar un nuevo acuerdo autonómico que permita mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de las escoletas de 0 a 3 años sostenidas con fondos públicos. La constitución formal de la mesa negociadora llega después de que la conselleria de Educación haya presentado una propuesta de financiación que, según las organizaciones participantes, podría desbloquear un conflicto laboral que lleva meses sobre la mesa. La negociación afecta principalmente a los centros de educación infantil concertados e integrados dentro del sistema educativo y podría beneficiar a centenares de trabajadores de más de 130 centros de las islas.

El secretario general de la Federación de Enseñanza de USO Baleares, Juan Carlos Lorenzo, ha explicado que la propuesta presentada por la Administración contempla tres medidas principales: equiparar el salario de los maestros de 0-3 años con el de los docentes de 3 a 6 años que ya cobran mediante pago delegado, mejorar las retribuciones de los técnicos de educación infantil y habilitar una partida económica para gastos de funcionamiento que permita incrementar los salarios del resto del personal de estos centros.

Según ha señalado, la principal novedad es que la Conselleria plantea incorporar progresivamente el primer ciclo de Infantil al sistema de pago delegado, un mecanismo mediante el cual la Administración asume directamente el pago de las nóminas del personal docente de los centros concertados. "Lo primero que necesitábamos era financiación. Si no hay financiación, por mucho que queramos mejorar las condiciones laborales, es imposible avanzar", ha defendido Lorenzo.

Las patronales educativas han valorado positivamente la propuesta económica del Govern. El secretario general de Escola Catòlica de les Illes Balears, Antonio Vives, ha considerado que supone un "empujón importante" para resolver una parte relevante de las reivindicaciones del sector, especialmente las relacionadas con los trabajadores de los centros no integrados.

No obstante, tanto sindicatos como patronales han coincidido en que la propuesta no resuelve todos los problemas del 0-3 balear. Buena parte del debate ha girado en torno a la compleja estructura del sector, donde conviven centros concertados, escoletas municipales, centros de gestión indirecta y escuelas privadas sujetas a convenios laborales diferentes.

Desde UGT, Jaume Coll ha defendido la necesidad de sentarse a negociar cualquier mejora laboral, pero ha advertido de que en la mesa todavía faltan actores relevantes del sector. Además, ha recordado que la movilización de los trabajadores ha sido clave para que la Administración haya puesto una propuesta económica sobre la mesa.

Una posición similar ha expresado Pepa Ramis, representante de CCOO, que ha subrayado que el conflicto que ha provocado las movilizaciones afecta especialmente a las trabajadoras del convenio estatal de educación infantil, caracterizado por salarios bajos y condiciones laborales más precarias. Aunque ha respaldado cualquier mejora para la concertada, ha insistido en que la situación del conjunto del 0-3 sigue pendiente de resolver.

Desde FSIE, Antonio Sacarés se ha mostrado favorable a las reivindicaciones del sector, aunque ha defendido que cualquier mejora salarial debe ir acompañada de financiación pública suficiente. En este sentido, ha destacado que la propuesta planteada para los maestros supondría incrementos salariales de alrededor de 800 euros mensuales cuando entre en vigor.

Las patronales también han reclamado que los centros de 0-3 sostenidos con fondos públicos sean considerados plenamente centros concertados. José Luis Picó, representante de FEIPIMEB, ha defendido que la financiación debe llegar a través de la conselleria de Educación y ha advertido de que, en los centros privados sin ayudas públicas, cualquier incremento salarial acabaría repercutiendo directamente en las cuotas que pagan las familias.

Por su parte, el vicepresidente de CECEIB, Marcelino Pradas, ha asegurado que la vía más rápida para mejorar los salarios es alcanzar un acuerdo autonómico respaldado por la Administración, en lugar de iniciar la negociación de un convenio propio, un proceso que podría prolongarse durante años.

La mesa negociadora celebrará una nueva reunión el próximo 15 de junio. Mientras tanto, sindicatos y patronales intentarán acercar posiciones sobre una propuesta que podría cambiar sustancialmente las condiciones laborales de buena parte de los profesionales del primer ciclo de Educación Infantil en Baleares.