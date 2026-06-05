Las monjas celebran que el Supremo les reconozca la propiedad de Sant Jeroni y lamentan una controversia "tan larga como lamentable" con el obispo de Mallorca

La presidenta de la Federación de Monasterios de Monjas Jerónimas de Santa Paula y priora del monasterio de Santa Isabel de Palma, sor Ángeles Sanz Rodríguez —Sor Natividad, en religión—, ha celebrado la resolución del Tribunal Supremo que confirma definitivamente que el convento de Sant Jeroni en Palma pertenece a las religiosas jerónimas y no al Obispado de Mallorca. La religiosa, no obstante, ha lamentado que la congregación haya tenido que sostener durante más de una década un pleito en los tribunales civiles contra "alguien tan de la Iglesia como es un obispo".

"Celebramos fervientemente que este pronunciamiento del Tribunal Supremo sea el último capítulo de esta controversia, tan larga como lamentable, que nos ha enfrentado a alguien tan de la Iglesia como es un obispo", ha señalado sor Ángeles Sanz en un comunicado difundido este viernes tras conocer la providencia del Alto Tribunal.

La resolución, dictada el pasado 3 de junio y notificada este viernes, inadmite el recurso de casación presentado por el Obispado de Mallorca contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de 6 de mayo de 2024. De este modo, el Supremo declara firme aquella resolución, impone las costas al Obispado como parte recurrente y acuerda la pérdida del depósito constituido para recurrir.

Sor Ángeles Sanz ha subrayado que el Tribunal Supremo "ratifica" el pronunciamiento de la Audiencia Provincial y "zanja definitivamente" una controversia iniciada en noviembre de 2014 por el entonces obispo de Mallorca, Javier Salinas, y mantenida posteriormente por el actual prelado de la diócesis, Sebastià Taltavull. La presidenta de la Federación Jerónima sostiene que la decisión judicial confirma que las religiosas del monasterio de Santa Isabel son las legítimas propietarias de su propio monasterio.

En su comunicado, la priora recuerda que las monjas jerónimas han venido "poseyendo, ampliando, cuidando y atesorando pacíficamente" el convento desde 1485. También considera que la inmatriculación promovida por el Obispado se produjo mediante certificaciones emitidas por Salinas "contra todo derecho y razón" y "atentando contra los derechos históricos y patrimoniales de las monjas".

La providencia del Supremo supone, según la comunidad, el cierre definitivo de un litigio que ha enfrentado a las jerónimas con el Obispado durante doce años. La decisión confirma la cancelación del asiento registral provocado por la inmatriculación del inmueble a nombre de la Iglesia de Mallorca y deja sin recorrido judicial la pretensión del Obispado de disponer de la titularidad del histórico convento de Palma.

Además, sor Ángeles Sanz remarca que el Obispado deberá hacer frente a las costas de las tres instancias: las del procedimiento seguido ante el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Palma, las de la apelación ante la Audiencia Provincial y las derivadas del recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La religiosa ha recibido la notificación "con gran alegría", después de un largo conflicto que, según la comunidad, ha supuesto un sufrimiento para las monjas. La resolución del Supremo, contra la que no cabe recurso alguno, confirma así que Sant Jeroni seguirá perteneciendo a la congregación que lo habitó y conservó durante siglos.

La letrada Pilar Rosselló, que ha defendido los intereses de las religiosas, también ha destacado que la Sala Primera del Tribunal Supremo haya rechazado en su totalidad el recurso de casación formulado por la representación procesal del Obispado de Mallorca. Según la abogada, la decisión permite poner fin al sufrimiento padecido por las jerónimas durante este largo proceso judicial.