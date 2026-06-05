Juicio por una ciberestafa a un hotel de Mallorca con la compra de un tractor: “Nunca se ha recuperado el dinero”

Una magistrada de Palma juzgó ayer una ciberestafa de más de 11.000 euros a un hotel de Mallorca con la compra de un tractor en marzo de 2024. El acusado, que supuestamente ejercía de mula bancaria para una organización delictiva porque recibió el dinero en una cuenta de la que era titular, negó los hechos de forma contundente.

El sospechoso reconoció ante la sala que el 21 de marzo de 2024 recibió una transferencia de 11.000 euros y, cinco días más tarde, le hicieron otra transferencia por un importe de 800 euros. “Ese dinero no es mío, no lo utilicé, no autoricé a nadie a operar en mi cuenta”, destacó.

“Yo dejé de utilizar esa cuenta en 2023, solo pagaba el teléfono. No sabía que allí había todo ese dinero. Me enteré más tarde cuando me llamaron del juzgado. Fui al banco a pedir explicaciones”, manifestó el hombre, desvinculándose de lo sucedido.

Tanto la fiscalía como la abogada de la acusación particular reclamaron para él una pena de nueve meses de prisión, además de una multa, por un delito de estafa y otro de apropiación indebida. La defensa solicitó la libre absolución de su representado.

El responsable del hotel perjudicado denunció el fraude ante la Policía Nacional a principios de 2024. Según indicó ayer, en febrero de 2024 contactaron con una empresa de maquinaria agrícola y jardinería. “Estábamos en proceso de reforma del hotel e íbamos a comprar un tractor. Hubo un hackeo, intervinieron en la conversación que manteníamos por correo electrónico, sufrimos una estafa. Todas las conversaciones con la empresa eran por correo electrónico”, señaló el afectado.

“Tras pagar el tractor, no pasaba nada. El proveedor desconocía la compra. Ahí, se encendieron las luces rojas. Algo había pasado. Fue bastante complejo detectar el fraude”, admitió el perjudicado.

“Recibimos un correo electrónico con el presupuesto y el número de cuenta donde debíamos ingresar el dinero”, recordó. Luego, se sucedieron varios mails requiriendo el pago. El hombre confirmó que el 21 de marzo de 2024 se hizo una transferencia de 11.000 euros y el 26 de marzo, otra de 800 euros, esta segunda “por error”.

El perjudicado hizo hincapié: “Nunca se ha recuperado el dinero. No recibimos la maquinaria”, en referencia al tractor que habían adquirido. “No conocemos de nada al acusado”, agregó.

Trabas económicas

“En la reforma de un hotel, quitar 11.000 y pico euros no es agradable, son más trabas para seguir operando”, aseguró el afectado. Una vez identificaron que la cuenta era maliciosa, se cortó la comunicación y procedieron a interponer la denuncia.

El inspector del grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional que investigó el caso precisó ayer durante la vista oral que se trataba de la estafa del CEO o del Man in the Middle, un sofisticado fraude informático que mezcla métodos de engaño tradicionales con modernas técnicas de phishing, para suplantar la identidad. “En el pago de una factura se intercepta un correo electrónico y se cambia la cuenta corriente de destino”, explicó el agente.

“Este tipo de estafa son propias de una organización. En este caso, el investigado es el eslabón más bajo, la mula, el que recibe el dinero. Seguramente, él no intervino en el cambio del número de cuenta. Pero no hay duda de que la cuenta bancaria la abrió él. Normalmente, suele haber una contraprestación económica por dejar su cuenta. Él facilitó la cuenta voluntariamente”, declaró el investigador de la Policía.

El encausado aclaró que él era titular de esa cuenta en 2021, pero dos años más tarde, cuando llegó su mujer a España, ambos abrieron otra cuenta conjunta en otra entidad financiera. “Yo entonces dejé de utilizarla, solo pagaba el teléfono. No di el número de cuenta a ninguna empresa”, reiteró.

En el turno de la última palabra, añadió: “Se me acusa de una cosa que no he hecho, tengo mi vida y mi trabajo. No me hace falta ese dinero. Todo esto me ha sorprendido. Llevo 20 años y pico en España y nunca he estado en un juicio. El dinero no me pertenece”. La magistrada le pidió una aclaración, si en el pasado había sido condenado por violencia de género. Entonces, el hombre asintió: “Tuve un problema con mi mujer, pero ya está arreglado”.

La acusación particular solicitó de forma subsidiaria, en el caso de que sea absuelto, que se acuerde la devolución del dinero, que sigue bloqueado.