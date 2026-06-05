Un investigador del Imedea, elegido mejor joven científico en un simposio oceánico

El investigador posdoctoral del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, Imedea, (CSIC-UIB) Jen-Ping Peng ha ganado el primer premio a jóvenes científicos del Simposio Internacional de Modelización Oceánica celebrado en Palma con un trabajo que utiliza datos satelitales para estudiar remolinos oceánicos.

'Integración de observaciones SWOT e in situ en un modelo oceánico de asimilación de datos de alta resolución para la presentación 3D de un remolino intratermoclínico a pequeña escala' es el trabajo con el que Jen-Ping Peng ha ganado el galardón en el simposio IWMO que ha tenido lugar en Palma esta semana.

El encuentro, al decimosexta edición del International Workshop on Modeling the Ocean (IWMO 2026), que ha reunido por primera vez en España a los principales especialistas mundiales en esta materia, ha finalizado este viernes, ha informado el Imedea en un comunicado.

El evento ha concluido con la entrega de los Premios al Joven Científico Destacado (OYSA), donde Jen-Ping Peng ha sido elegido ganador.

En segundo lugar, ha sido reconocido Ignacio Martínez-Caballero y en tercero a Florian Le Guillou.

Este premio, de carácter honorífico, supone para los galardonados un reconocimiento muy importante, puesto que lo reciben de un jurado integrado por los máximos especialistas en la materia.

Los premios los ha entregado el presidente del comité directivo internacional del IWMO, Xiao Hua Wang y los organizadores de esta edición, Alejandro Orfila (Imedea) y Juan Manuel Sayol (Universidad de Alicante).

Orfila, director del Imedea, ha destacado que la celebración del simposio en Mallorca "no es una casualidad". Ha explicado que, durante cuatro días, los principales especialistas en modelización oceánica del mundo se han reunido para discutir los avances y las nuevas tendencias en su campo y que Baleares "tienen un peso importante en algunos ámbitos científicos".

"Tenemos investigadores con un altísimo nivel, esta reunión y el premio son una buena muestra de ello”, ha subrayado.

Entre los principales temas del IWMO han destacado el uso de la inteligencia artificial y la mejora de los sistemas de computación, que están cambiando el paradigma de la investigación en la modelización oceánica.

En palabras de Orfila “ahora mismo estos dos aspectos están revolucionando los estudios". "Estamos consiguiendo simulaciones impensables hace décadas. Esto, sin duda, contribuirá a elaborar mejores modelos y a poder prever escenarios futuros mucho más ajustados”, ha destacado.

El simposio ha reunido 61 investigadores y científicos observacionales de 14 países. La anterior edición se celebró en Stanford (California).