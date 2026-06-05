Guerra sindical en Baleares: el STEI alerta de un pacto entre ANPE y USO para que el primero acceda a la Mesa de empleados públicos

El sindicato STEI ha alertado de un pacto entre ANPE y USO para que los primeros accedan a la Mesa de empleados públicos de la Comunidad Autónoma de Baleares.

En un comunicado, la organización sindical ha criticado el modelo de lo que ha llamado la "derecha sindical" que, "lejos de defender los derechos de los trabajadores y la mejora de los servicios públicos del país, persigue la lógica comercial".

La organización ha recordado igualmente los vínculos de estos dos sindicatos con el PP y el Govern de Marga Prohens.

Según el STEI, el pacto entre USO y ANPE se basa en el hecho de no interferir en sus ámbitos respectivos de representación. En este sentido, ANPE no se presentó a las elecciones de diciembre al profesorado de religión, de forma que USO fue la única candidatura que se presentó.

A cambio, según STEI, en marzo USO fue el promotor de las elecciones al colectivo de profesores docentes con contrato laboral, un colectivo que ha generado un comité de cinco miembros y donde ANPE ha obtenido cuatro. "Lo significativo es que el sindicato promotor de estas elecciones no tuvo ninguna intención de presentar candidatura y cumplir con el acuerdo con ANPE", han argumentado desde el STEI.

"No cuestionamos la legitimidad de este pacto entre las dos fuerzas sindicales, pero sí que llama la atención esta alianza, teniendo como protagonistas a dos significados miembros de la derecha política autonómica", ha afirmado el secretario general del STEI, Miquel Gelabert.

Cargos con el PP

Según han recordado desde la organización, la cara visible de USO en la enseñanza, Ismael Alonso, ha sido alto cargo del Govern del PP, mientras que el presidente de ANPE, Víctor Villatoro, fue líder de las Nuevas Generaciones (NNGG) del PP en Marratxí.

El STEI ha advertido del posicionamiento de la "derecha sindical" ante las elecciones en la enseñanza de diciembre. "Habrá que confrontar dos modelos sindicales: el comercial y corporativo de ANPE y el de defensa de los derechos sociopolíticos de los trabajadores y de mejora del sistema educativo público del STEI", ha añadido Gelabert.

El secretario general de STEI ha añadido que ante la situación del sector en la Comunidad Valenciana, no sería una sorpresa que estos sindicatos intentaran dividir al colectivo "para ganarse el favor de las administraciones con acuerdos de mínimos que no resuelven las carencias estructurales del sistema ni mejoran el día a día".