El Govern defiende la construcción del segundo cinturón de Palma para adaptar las infraestructuras al crecimiento demográfico

El vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, defiende la necesidad de impulsar nuevas infraestructuras viarias para responder al aumento de población que registran las islas y sitúa entre las prioridades del Ejecutivo la construcción del segundo cinturón de Palma. Costa sostiene que Baleares debe afrontar el crecimiento demográfico con una combinación de planificación territorial, mejora de las comunicaciones y medidas de movilidad que permitan aliviar la presión sobre las carreteras.

"El segundo cinturón de Palma se tiene que hacer. Hay que adaptar las infraestructuras y contener el crecimiento demográfico", ha afirmado el vicepresidente durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern en la que aborda cuestiones relacionadas con la movilidad, la presión turística y las medidas de contención impulsadas por el Govern.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, anunció hace dos meses que las obras del primer tramo del segundo cinturón de Palma comenzarán durante esta legislatura y destacó que el proyecto ha sido mejorado respecto al diseño inicial para aliviar los problemas de tráfico en la vía de Cintura y en los principales accesos a la ciudad. La actuación contará además con una aportación de siete millones de euros por parte del Govern.

Debido a la magnitud de la infraestructura, el Consell estudia ejecutarla por fases. La primera, con una inversión estimada de 78 millones de euros, prevé habilitar un nuevo carril por sentido en la autopista del aeropuerto aprovechando la mediana existente, además de crear nuevos enlaces con el segundo cinturón y eliminar el puente que discurre sobre viviendas del Coll d'en Rabassa. El proyecto también reserva espacio para una futura parada ferroviaria de la línea hasta Llucmajor. La segunda fase contempla la construcción de un túnel de cerca de un kilómetro que conectará, a la altura de Son Ferriol, con los restantes tramos previstos del segundo cinturón.

Costa defiende que la estrategia del Ejecutivo pasa principalmente por incentivar alternativas al vehículo privado antes que por imponer nuevas restricciones a los residentes. En este sentido, pone como ejemplo la gratuidad del transporte público, una medida que, según asegura, contribuye a reducir el tráfico al incrementar el número de usuarios. A su juicio, el aumento de viajeros en autobuses y trenes demuestra que las políticas de incentivos ofrecen resultados efectivos sin necesidad de recurrir de entrada a limitaciones más severas.

Limitación de vehículos en Mallorca

El portavoz del Govern subraya que esta línea de actuación seguirá marcando las políticas de movilidad de los próximos años, aunque admite que determinadas situaciones requieren medidas regulatorias específicas. En ese punto enmarca la futura limitación de entrada de vehículos en Mallorca, una iniciativa que considera justificada por las características particulares de la isla y por los problemas de congestión que se registran durante determinados momentos del año.

Las declaraciones de Costa se producen además en un contexto de creciente debate sobre la saturación turística. El vicepresidente reivindica la gestión realizada por el Ejecutivo autonómico frente a quienes consideran insuficientes las medidas adoptadas para contener el crecimiento. Aunque muestra respeto hacia las movilizaciones convocadas contra la masificación, rechaza las acusaciones de inacción y defiende que el Govern impulsa actuaciones que, a su juicio, no tienen precedentes en Baleares.

Entre ellas cita el mantenimiento del crecimiento cero de plazas turísticas, la prohibición de nuevas viviendas de alquiler turístico y la retirada de miles de plazas ilegales de las plataformas digitales. También destaca el acuerdo alcanzado para reducir la llegada de cruceristas al puerto de Palma, una medida que considera especialmente significativa por el impacto que tiene sobre la presión humana en determinados momentos del año.

Costa aprovecha además para cargar contra Aena y contra el PSOE por lo que considera una contradicción entre el discurso de contención turística que defienden en Baleares y las decisiones que se toman desde organismos estatales. Según afirma, mientras desde las islas se reclama moderar el crecimiento, el gestor aeroportuario continúa apostando por aumentar la actividad sin atender las demandas de las administraciones autonómicas.

Mayor presión humana

El vicepresidente también se refiere a los últimos datos del Índice de Presión Humana, que reflejan un incremento de la población presente en las islas durante los meses de temporada baja. Lejos de mostrar preocupación, interpreta esta evolución como una consecuencia directa del proceso de desestacionalización turística y defiende que el crecimiento de visitantes fuera de los meses de verano resulta positivo para la economía balear.

A su juicio, los problemas que preocupan realmente al Govern son los que se producen durante la temporada alta, cuando coinciden los mayores niveles de actividad turística, movilidad y ocupación del territorio. Por ello, considera lógico que aumente la presencia de visitantes en invierno si ello permite distribuir mejor la actividad económica a lo largo del año y reducir la concentración de turistas durante los meses centrales del verano: "No nos sorprende que suba en marzo porque se produce una desestacionalización. Los fenómenos de congestión preocupantes y que tenemos que controlar son los de temporada alta".

En esta línea, no considera que exista un problema turístico durante los meses de invierno y defiende que la llegada de más visitantes fuera de temporada beneficia a las islas: "Que venga más turismo en temporada baja es bueno. La desestacionalización es buena". Costa también responde a las críticas de quienes consideran insuficientes las medidas adoptadas por el Govern para contener la presión turística: "Aceptamos la crítica de que podríamos hacer mucho más, pero sin mentir podemos decir que tomamos más medidas de contención que todos los gobiernos anteriores de la historia de Baleares".

En la recta final de su intervención, el vicepresidente aborda la polémica sobre la futura regulación de entrada de vehículos en Mallorca y rechaza la propuesta del PSOE de aprobar la medida mediante un decreto ley del Govern. Costa defiende que el procedimiento elegido ofrece mayores garantías jurídicas y respeta las competencias de las instituciones insulares. Recuerda que la iniciativa nace en el Consell de Mallorca y que será esta institución la encargada de remitir la propuesta al Parlament para su tramitación. Según explica, actuar mediante decreto supone una invasión de la autonomía insular y rompe con el modelo que ya se utiliza en Ibiza y Formentera para regular la entrada de vehículos: "El Govern quiere ser muy respetuoso con la autonomía del Consell. Aprobarlo por decreto sería un ataque a la autonomía del Consell".

Costa atribuye la propuesta socialista a una estrategia de desgaste político y recuerda que durante los ocho años de gobiernos de izquierdas no se impulsó una regulación similar para Mallorca. Por ello, cuestiona la urgencia con la que ahora el PSIB reclama la aprobación inmediata de la medida y defiende que la vía adecuada es la tramitación parlamentaria impulsada por el Consell: "La figura óptima es la iniciativa legislativa del Consell, que se tramita en el Parlament. Ahora tienen una prisa tremenda y hay que aprobarlo por decreto. Un poco de coherencia no estaría mal".