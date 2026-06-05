El Govern autoriza dos nuevas facultades de la Universitat de Mallorca, que prevé implantar Medicina y Arquitectura en 2027

La Universitat de Mallorca (UMAC) da un nuevo paso en su proceso de implantación. El Consell de Govern ha autorizado este viernes la creación de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Facultad Politécnica, una decisión que permitirá a la institución iniciar la tramitación para la verificación de sus futuros títulos universitarios y avanzar hacia la puesta en marcha de una nueva oferta académica en Baleares. Posteriormente, será necesaria la autorización de implantación de cada enseñanza y la autorización definitiva para el inicio de la actividad académica.

La previsión es que los primeros grados comiencen a impartirse durante el curso 2027-2028, mientras que ya el próximo curso 2026-2027 se pondrán en marcha las actividades investigadoras vinculadas a los nuevos centros de investigación y los denominados Foundation Years, programas de iniciación universitaria en Ciencias de la Salud, Arquitectura, Diseño y Ciencias Sociales.

La nueva Facultad de Ciencias Médicas concentrará la oferta formativa relacionada con el ámbito sanitario. Entre las titulaciones previstas figuran los grados en Medicina, Biomedicina, Ingeniería Biomédica y de la Salud y Logopedia, además de otras enseñanzas recogidas en la documentación del proyecto, como Odontología y Nutrición Humana y Dietética. También contempla el Máster en Ingeniería de la Salud Oral y programas de doctorado en Ciencias de la Salud.

Según la planificación de la universidad, este centro tendrá su sede en el campus de Es Coll d'en Rabassa y dispondrá de laboratorios especializados, aulas clínicas, espacios de simulación sanitaria y equipamiento tecnológico destinado a la formación práctica y la investigación biomédica. Las instalaciones ocuparán unos 3.500 metros cuadrados e incluirán diez aulas, nueve laboratorios y diferentes espacios destinados a la actividad investigadora.

Por su parte, la Facultad Politécnica se ubicará en Inca y reunirá estudios vinculados a la arquitectura, el diseño, la ingeniería y las ciencias sociales. La universidad prevé impartir grados en Arquitectura, Diseño, Ingeniería de Datos, Sociología, Dirección de Empresa Deportiva y Ciencias Políticas y Administración Pública. Asimismo, contempla el grado en Diseño de Videojuegos y un doble grado de Sociología e Ingeniería de Datos, además de los másteres en Arquitectura y Diseño de Producto y un doctorado en Arquitectura, Arte y Ciencias Sociales.

El centro ocupará una antigua fábrica de calzado rehabilitada y contará con aulas polivalentes, talleres de arquitectura y diseño, espacios de trabajo colaborativo, biblioteca y dependencias para investigación y transferencia de conocimiento. Parte de la oferta académica se desarrollará en modalidad híbrida o semipresencial, especialmente en las titulaciones relacionadas con las ciencias sociales y la gestión.

Desde el Govern destacan que la incorporación de estudios vinculados a las ciencias médicas contribuirá a reforzar la formación de profesionales sanitarios en las islas, mientras que la nueva Facultad Politécnica permitirá impulsar perfiles técnicos y especializados en ámbitos considerados estratégicos para la transformación económica y tecnológica de Baleares. El Ejecutivo reivindica que la creación de ambos centros se enmarca en el objetivo de ampliar la oferta universitaria de las islas, favorecer la captación de talento y reforzar la generación de conocimiento e investigación en sectores de alta demanda social y profesional.

Más oferta universitaria privada

El Consell de Govern también ha autorizado al Centro de Educación Superior Felipe Moreno, adscrito a la Universidad Antonio de Nebrija, a implantar a partir del curso 2026-2027 dos nuevos grados oficiales en Baleares: Diseño Digital y Contenido Multimedia y Psicología. La primera titulación, con 20 plazas de nuevo ingreso, estará orientada a formar profesionales especializados en tecnología, diseño y comunicación digital, e incluirá una mención en Diseño Gráfico e Identidad de Marca. Por su parte, el grado en Psicología ofertará 30 plazas anuales e incorporará una mención en Psicología de la Salud, con el objetivo de responder a la creciente demanda de profesionales vinculados al ámbito de la salud mental.

La UIB estrenará Ciencias del Mar

Por último, el Ejecutivo da luz verde a la implantación del grado en Ciencias del Mar en la Universitat de les Illes Balears (UIB), que comenzará a impartirse el próximo curso 2026-2027 con una oferta inicial de 35 plazas. Para hacer posible su puesta en marcha, el Ejecutivo autonómico aprobará una aportación extraordinaria plurianual de 5,53 millones de euros destinada a financiar la nueva titulación.

El grado nace con el objetivo de formar profesionales especializados en el ámbito de las ciencias marinas y responde a la relevancia estratégica que tiene el medio marino para Baleares, tanto desde el punto de vista económico como social. La nueva enseñanza se apoyará además en el ecosistema científico existente en las islas, donde operan centros de referencia como el IMEDEA, el Centro Oceanográfico de Baleares, el SOCIB o el LIMIA, y busca contribuir a la retención de talento joven y a la ampliación de la oferta académica de la universidad pública.