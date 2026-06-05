El Govern aprobará la ley agraria y la de Costas "con Vox o sin ellos"

El Govern mantiene el pulso con Vox y asegura que seguirá adelante con dos de sus principales proyectos legislativos aunque no tenga garantizado el respaldo de su socio parlamentario. El vicepresidente y portavoz del Ejecutivo balear, Antoni Costa, afirma que la futura ley agraria y la ley de Costas llegarán al Parlament "con Vox o sin ellos", un mensaje que refleja la voluntad del Govern de no frenar su agenda legislativa pese a las diferencias que mantiene con la formación de Santiago Abascal en distintos asuntos.

Costa insiste en que el Ejecutivo toma decisiones "en función de lo que creemos que nos piden los ciudadanos" y subraya que el Govern no renuncia a ninguna de las reformas que considera prioritarias para Baleares: "No pararemos". Las declaraciones llegan en un momento en el que las relaciones entre PP y Vox atraviesan una etapa de incertidumbre. Aunque ambas formaciones continúan negociando distintas iniciativas parlamentarias, el Govern quiere dejar claro que no condiciona la aprobación de sus proyectos legislativos a la existencia de un acuerdo previo con Vox.

El vicepresidente defiende que tanto la ley agraria como la ley de Costas son normas que acumulan meses de trabajo técnico y político: "Son leyes muy avanzadas, muy negociadas con Vox y muy en disposición de ser aprobadas". Costa no concreta cuándo aprueba el Consell de Govern los dos proyectos, aunque asegura que será "próximamente". Según explica, el Ejecutivo quiere actuar con "rigor" y únicamente da el paso cuando los textos se encuentran plenamente preparados para iniciar su recorrido parlamentario: "Hace mucho tiempo que estamos trabajando en ellas".

Apuestas del Govern

La ley agraria constituye una de las principales demandas del sector primario balear, que reclama una actualización normativa para adaptarse a la realidad actual del campo. La futura ley de Costas, por su parte, se convierte en una de las grandes apuestas políticas del Govern para reforzar la capacidad de actuación de Baleares sobre la gestión de su litoral y ofrecer una mayor seguridad jurídica a propietarios y actividades económicas vinculadas a la costa.

Costa deja claro que el Ejecutivo no contempla aparcar ninguna de las dos iniciativas: "Las normas se tomarán cuando la ley esté en disposición de ser aprobada, con Vox o sin ellos". El vicepresidente sitúa ahora la responsabilidad sobre los grupos parlamentarios. Según sostiene, el Govern cumple con su obligación de impulsar las leyes que considera necesarias y corresponde a los partidos decidir después si las respaldan o las rechazan.

"Irán al Parlament y los grupos parlamentarios decidirán en consecuencia", afirma el vicepresidente, antes de avisar de que cada formación deberá asumir públicamente su posición y explicar su voto a los ciudadanos. "No dejaremos de aprobar la ley agraria y la ley de Costas. A partir de ahí cada grupo se pronunciará y dará las explicaciones que estime convenientes", señala.

El portavoz del Govern utiliza además el reciente debate sobre la limitación de entrada de vehículos en Mallorca para ejemplificar la situación. Aquella iniciativa obliga a todos los grupos a posicionarse sobre una cuestión especialmente sensible para la ciudadanía y, a juicio de Costa, volverá a ocurrir lo mismo con las dos nuevas leyes: "Igual que con la limitación de vehículos en Mallorca, cada grupo se tendrá que pronunciar".

El Govern intenta trasladar la presión a la oposición y a sus socios parlamentarios y evita aparecer como responsable de un eventual bloqueo legislativo. La estrategia consiste en presentar ambas normas como proyectos ya maduros y preparados para su aprobación, de manera que el foco se desplaza hacia quienes decidan votar en contra. La advertencia resulta especialmente significativa porque la ley agraria y la ley de Costas forman parte del núcleo de reformas que el Ejecutivo de Marga Prohens sitúa entre sus prioridades para esta legislatura. Ambas iniciativas se encuentran entre los compromisos más relevantes del programa de gobierno y afectan a dos ámbitos estratégicos para las islas: el sector primario y la gestión del litoral.

Costa evita adelantar cuál será la posición definitiva de Vox o del resto de grupos parlamentarios, aunque insiste en que el Govern no paraliza sus proyectos a la espera de cerrar acuerdos políticos. Con estas declaraciones, el Ejecutivo intenta trasladar la idea de que mantiene intacta su capacidad de iniciativa pese a depender de acuerdos parlamentarios para sacar adelante sus leyes. La batalla política se traslada ahora a la Cámara autonómica, donde la tramitación de la ley agraria y de la ley de Costas servirá para medir tanto la capacidad del Govern para impulsar su agenda como el estado real de las relaciones entre PP y Vox.