Entidades sociales alertan del colapso de la recogida de ropa usada en Baleares y piden un uso responsable de los contenedores

Muchas empresas dedicadas a la recogida y reutilización de ropa han alertado a la ciudadanía sobre el aumento constante del téxtil y la baja calidad del material obtenido en los contenedores. Para ello, la Red de Economía Alternativa y Solidaria REAS Baleares ha lanzado una nueva campaña de sensibilización, bajo el lema 'Los contendores de ropa tienen un impacto social. Hacerlos servir suma mucho", con el fin de fomentar un uso más eficiente de estos dispositivos por parte de la ciudadanía.

Según la Fundación Ellen MacArthur, la producción de prendas de ropa "se ha duplicado durante estos últimos años", mientras que la Agencia Europea del Medio Ambiente prevé que el consumo de téxtil aumente "un 63%" en 2030. Esto impacta en la recogida de textil de las entidades sociales, que actualmente reciben "3.500 toneladas aproximadamente", pero una parte no se puede reutilizar ni reciclar, lo que se convierte en un coste para estas empresas.

Asimismo, las entidades sociales están asumiendo unos costes crecientes derivados de un modelo de consumo que fomenta "la compra compulsiva y la baja calidad de las prendas", asegura la presidenta de REAS Baleares, María Jaume. También pone en valor "la función social y ambiental" que están llevando a cabo, evitando que "toneladas de textil acaben conviertiéndose en residuos y generando itinerarios de inserción laboral para personas en situación de exclusión social".

Según RAES Baleares, el sector de reaprovechamiento textil ha generado en Baleares "más de 40 puestos de trabajo" para personas en situación de vulnerabilidad, que se encargan de la recogida, la apertura, la clasificación y la reutilización de la ropa que llega a los contenedores. No obstante, la organización denuncia que la llegada de ropa en mal estado dificulte "estas tareas", incrementando los costes y el trabajo para las entidades.

Por este motivo, esta campaña busca una mayor sensibilización por parte de la población a la hora de utiizar los contenedores de ropa y depositar prendas secas y limpias, siempre con la bolsa cerrada. No obstante, Jaume exige que "se lleve a cabo un cambio profundo en la prducción y el consumo de la industria textil, así como una mejor financiación por parte de las administraciones".