Distinguen a los abogados de Baleares que llevan 25 años colegiados

Medio centenar de abogados de Baleares han sido distinguidos este viernes por la tarde al llevar 25 años colegiados. Los profesionales de la abogacía han recibido la insignia de plata en reconocimiento a su labor.

El solemne acto ha tenido lugar pasadas las seis de la tarde en la sede del Colegio de Abogados de Baleares, en La Rambla, en Palma.

Además, también se ha hecho entrega de los cheques solidarios con los que la corporación colegial contribuye a los proyectos de ayuda social de distintas organizaciones de las islas como Aldeas Infantiles, Cruz Roja, Fundació Monti-sion Solidària, Fundación AG Children for Liberia, Germans Caputxins, Mallorca Sense Fam y Sonrisa Médica.

Los abogados que celebran su 25 aniversario de pertenencia al Colegio que han confirmado su asistencia al acto son: Óscar Agudo Pujalte, Juan Alemany Roselló, María Asunción Buades Lallemand, Elena Cánaves Sainz, Patricia Conrado Quiroga, Carlos Isidro del Castillo Blanco, Antonio Deudero Mayans, Óscar Díaz Vílchez, Ángel Simón Espinar Gili, Maria Antònia Estelrich Barceló, Fernando Feliu Bordoy, Alejandro Feliu Marqués, Antonio María Fuster Mora, Karin Renate Heep, Miguel Hijano Arcas, Juan Ignacio Holgado Acebes, Juan Miguel Horrach Vidal, Gregorio Illescas Macho, Alejandra Marqués Feliu, Antonio Martínez Quereda, Pedro Moll Arbós, Margarita Sirenia Montis Palos, Jaime Segundo Morell Sitjar, Silvia Bárbara Munar Trian, Francisco Javier Oleaga Fons, Margalida Palmer Simó, Manuel Ponce Rodríguez, Elena María Porcel Reinoso, Maria Cristina Pou Garcíes, Miguel Ángel Ramis Mercadal, Catalina Aina Ramis Simonet, Juan Enrique Riera Simonet, Lelia Roca Sola, Constantino Rodríguez Argenta, Francisco Luis Ros Matheu, Isabel Salvá Rosselló, Antonio Sastre Oliver, Elvira Serra Álvarez, Rafel Serra Burguera, Francisca Servera Roig, Sebastian Otto Richard Stalter, Leonor Terrasa Garcías, Antonia Vidal de la Iglesia, Josep Miquel Villalonga Mairata, Kristina Von Ehren, José Manuel Yáñez Gómez y Luis Carlos Zafra Moreno.